Carlsen proti Niemannu

Hitropotezno prvenstvo na strani Chess.com je eno najmočnejših in najpriljubljenejših tekmovanj na tej največji spletni šahovski platformi. Letošnji zaključni turnir četverice se bo od 6. do 8. septembra odvijal v Parizu, znani pa so vsi udeleženci prestižnega spektakla. V vseh dosedanjih izvedbah tekmovanja sta slavila zgolj dva igralca, Američan Hikaru Nakamura, veliki specialist za hitre discipline prek spleta, ima šest naslovov, Norvežan Magnus Carlsen pa tri. Slednji je branilec naslova, saj je v finalu lanske sezone v najbolj dramatičnem možnem zaključku z minimalno razliko uspel prevladati proti ameriškemu tekmecu. Novo poglavje njunega rivalstva se obeta tudi tokrat, še prej pa bosta morala oba preskočiti precejšnji polfinalni oviri.

zu

Nedvomno bo ogromno pozornosti požel Carlsnov dvoboj proti razvpitemu Američanu Hansu Mokeju Niemannu, s katerim sta poskrbela za eno najbolj odmevnih šahovskih afer zadnjega obdobja. Minevata namreč že dve leti od škandala v Saint Louisu, ko je Carlsen po porazu z Niemannom odstopil s turnirja in dal implicitno vedeti, da je to posledica tekmečeve zgodovine goljufanja med igranjem na spletu. Vse od takrat se je Carlsen izogibal srečanjem z Niemannom za šahovnico, nazadnje tudi med nedavnim svetovnim ekipnim prvenstvom v hitrih disciplinah.

Žrtev zarote

Niemann se medtem javno močno izpostavlja kot žrtev zarote številke ena svetovnega šaha in strani Chess.com, katere namen naj bi bil uničiti njegovo perspektivno kariero. Po svoji četrtfinalni zmagi proti Indijcu Ardžunu Erigajsiju se je Carlsen odzval na njegove precej nastopaške izjave in napovedal, da se tokratnemu obračunu ne namerava izogniti, če bo šlo vse po načrtih pa pričakuje, da se bo razmeroma preprosto uvrstil v finale. Ob tem pa si nedvomno najbolj manejo roke organizatorji, saj skoraj zagotovo lahko pričakujejo nove rekordne številke gledanosti.

BELI NA POTEZI Carlsen – Erigajsi, Internet 2024. Kako je beli prišel do odločilnega napada? REŠITEV: 1.Lxd5+! exd5 2.Sxd5 Dd8 3.Sxf6+ Dxf6 4.Db3+ Kh8 5.Sf7+ Kg8 6.Sxd6+ s hitro zmago belega v nadaljevanju.

Vse prej kot lahko nalogo bo imel v polfinalu tudi Nakamura, čaka ga sila razpoloženi domačin iranskih korenin Alireza Firouzja. Slednji je trenutno v Saint Louisu, kjer se zaključuje sezona elitne serije Grand Chess Tour. Firouzja je bil najboljši na uvodnem turnirju v pospešenem in hitropoteznem tempu, s čemer je prevzel tudi skupno vodstvo. Velik korak h končnemu zmagoslavju pa je storil tudi na samem uvodu v drugi turnir v standardnem šahu. S črnimi figurami je namreč ugnal edinega resnega tekmeca v skupnem seštevku, domačina Fabiana Caruano.