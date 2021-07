Carlsen nezadovoljen s seboj

Črni na potezi

Firouzja – Aronjan, Goldmoney Asian Rapid (internet) 2021. Kakšno neprijetno presenečenje je v tem trenutku pričakalo belega?

REŠITEV:

1…Dxg1+! in beli je nemudoma priznal poraz, saj po izsiljenem 2.Kxg1 Te1+ 3.Kg2 Lf1+ 4.Kg3 Sh5+ v naslednji potezi izgubi damo in ostane v povsem brezupnem položaju.

Ni se izognila zadnjemu mestu

Diagram (30. 6.) FOTO: Šzs

je bil najboljši v predtekmovanju sedmega turnirja druge sezone elitne spletne serije v šahu. Z impresivno predstavo je 38-letni Armenec edini med šestnajsterico nastopajočih ostal neporažen in ob devetih remijih zabeležil šest zmag. Ena od teh je bila tudi pozicijska mojstrovina proti svetovnemu prvaku, v kateri je z belimi figurami prevladoval tako rekoč od začetka do konca partije.Norveški šampion je predtekmovanje končal na četrtem mestu in je bil zelo kritičen do svoje igre. Že v prvem krogu je doživel neprijeten poraz proti 18-letnemu, potem ko je sicer prišel do dobrega položaja, a je nato tekmecu dovolil protiigro z obilo taktičnih možnosti, kar je najmočnejše orožje mladeniča. Ta se je na svojem terenu spet izkazal in slavil dragoceno zmago nad Carlsenom, ki je imel nato težave tudi z indijskima najstnikomainA se je izognil nadaljnjim porazom in z zmago v zadnjem krogu potrdil uvrstitev v četrtfinale, v katerem ga čaka izjemno neugodni Američan, s katerim sta se v letošnji spletni seriji v izločilnem delu srečala že štirikrat. Američan je dvakrat slavil v sklepnem dvoboju, medtem ko je bil Carlsen boljši v zadnjem finalu in v dvoboju za tretje mesto četrtega turnirja serije. Vsekakor gre za obračun, ki bi se mu prvak tako zgodaj v izločilnih bojih raje izognil.Drugo mesto je v predtekmovanju pripadlo novincu, Rusu. V njegovem primeru ne moremo govoriti o presenečenju, saj gre za renomiranega specialista za hitre oblike šaha. Je pa zagotovo presenetljivo napredovanje 17-letnega Erigaisija, ki se je prvič predstavil med svetovno elito. Kljub pomanjkanju izkušenj na tovrstni ravni je deloval izjemno zrelo in se je po napetem in negotovem boju za zadnje četrtfinalne vstopnice kot prvi igralec iz domovine šaha uvrstil v izločilne dvoboje te serije.Prav tako prvič v seriji je nastopila nekdanja svetovna prvakinja in še vedno najvišje rangirana igralka na svetovni lestvici, 27-letna. Kitajka je že nekaj let v šahu precej neaktivna, saj se je osredotočila na akademsko in poklicno pot. Čeprav je v preteklosti že uspešno nastopala v moški konkurenci, se tokrat ni mogla izogniti zadnjemu mestu. V 15 partijah je zbrala 3,5 točke, ob tem pa je vendarle dosegla častno zmago.