Bernal je izginil v megli in zmagal

Nevihta, s katero se je končala 15. etapa, ki je potekala tudi po Goriških brdih in Novi Gorici, je bila za prireditelje Gira šele začetek vremenskih težav. Zimske razmere so povsem spremenile 16. etapo, ki bi morala biti kraljevska. Zaradi dežja, snega in temperatur blizu ledišča so dolomitsko preizkušnjo skrajšali z 212 na 153 km, morali so prečrtati vzpona na prelaza Fedaia in Pordoi.



Je pa na trasi, ki se je končala v Cortini d'Ampezzo, ostal Passo Giau, kar je bilo dovolj, da je Egan Bernal potrdil, kdo je gospodar 104. dirke po Italiji. Goriška nedelja jo je še dobro odnesla, včeraj dopoldne je v Saliceju vladala zmeda. Do zadnjega ni bilo jasno, kdaj in kam se bo podala karavana. Po nočnih pogajanjih med prireditelji, ekipami in predstavniki kolesarjev, ki so že spominjala na zloglasno lansko 19. etapo, v kateri so zaradi dežja tekmovalci s protestom izsilili skrajšanje etape z 258 km na 124, je naposled padla odločitev.



»Naš prvi cilj je, da kolesarje varno pripeljemo do cilja v Milanu. Zato smo se odločili, da je bolje imeti krajšo, vendar še vedno spektakularno etapo. V primerjavi z lanskim letom so kolesarji pokazali več zrelosti. Nekatere ekipe so bile pripravljene odpeljati prvotno etapo, nekatere ne, po pravilniku bi jo lahko izpeljali, cesto so prevozne. Vsi smo se nečemu odpovedali in sprejeli skupno odločitev. Naš edini pogoj je bil, da se etapa konča v Cortini d'Ampezzo,« je direktor Gira Mauro Vegni orisal ozadje pogajanj.

Sporočilo tudi za Pogačarja in Rogliča

Skrajšanje je bilo upravičeno, razmere za dirkanje so bile obupne – mraz, dež in sneg, ki se cestišča ni oprijemal, ker so ga pred tem posuli. Za nameček nihče ni videl odločilnega dela preizkušnje, na kateri se je med ubežnike podal tudi Jan Tratnik (Bahrain Victorious), vendar ni dolgo vztrajal v ospredju. Najdlje je med ubežniki na uspeh upal Davide Formolo (UAE), ki pa ga je skupina favoritov brez težav ujela v prvem delu 9,9 km dolgega vzpona na prelaz Giau (9,3-odstotni povprečni naklon), v katerem je tempo narekovala ekipa Education First Hugha Carthyja. Vendar ta ni storila drugega kot pripravila Bernalov napad.



Kolumbijec je skočil 22 km pred ciljem, 2 km za tem pa izginil v megli. Razmere niso omogočale televizijskega prenosa, tako da smo ga naslednjič videli šele v zadnjem kilometru, v katerem si je vzel čas, da si je slekel dežno jakno in pokazal rožnato majico, ki se je skrivala pod njo, ter prepričljivo slavil svojo drugo etapno zmago na tem Giru. Tekmecem je zadal boleče udarce. Najbolje jo je odnesel Tratnikov moštveni kolega Damiano Caruso, ki je s 3. mesta napredoval na 2. v skupnem seštevku (2:24). Carthy je skočil na skupno 3. mesto (3:40). Najbolj je trpel Simon Yates (BikeExchange), ki je zdrsnil z 2. na 5. mesto (4:20).



»Ne zmagaš vsak dan v rožnati majici, zato sem jo hotel pokazati v cilju. Bilo je zelo zahtevno zaradi vremena, vendar sem bil psihično pripravljen na trpljenje in uspelo mi je. Hotel sem narediti nekaj posebnega, pokazati, da sem se vrnil v igro,« je pred drugim dnevom premora na Giru povedal Bernal in morda s tem nekaj sporočil tudi Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, ki jima ni bil kos na lanskem Touru.

