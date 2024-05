Temne oči zadel nemški lovec

Minilo je 10 let, odkar so se v občini Polzela, v kraju pod Goro Oljko in gričem z znamenito cerkvijo sv. Andreja v zaselku Topolovec, na tamkajšnjem pokopališču prvič uradno poklonili spominu na padle ameriške vojake, dva pilota in šest članov posadke vojaškega letala; dva od deseterice sta padec preživela. Ob 80. obletnici strmoglavljenja bombnika B-17 so minulo soboto v Andražu nad Polzelo pripravili spominsko slovesnost, Dan slovensko-ameriškega prijateljstva.

Bombnik, ki ga je posadka imenovala Dark Eyes (Temne oči), je strmoglavil 19. marca 1944, ko je zavezniška vojska nad tovarno Steyr v Avstriji, ki je proizvajala strelivo in vojno opremo za Tretji rajh, poslala kar 234 najtežjih rušilnih letal. Eno iz velike eskadrilje ni doseglo cilja. Nad Celjem ga je zadel izstrelek nemškega lovca, poškodovano je strmoglavilo na severovzhodni strani Gore Oljke. Umrli so bili stari od 21 do 25 let, dva pa sta preživela ob pomoči prisebnih domačinov, ki so padle tudi pokopali v takratnem Šent Andražu. Leto po končani vojni so jih prekopali, leta 2014 pa jim postavili spomenik.

Vojaški vikar Matej Jakopič je blagoslovil položena venca.

Od takrat je Andraž nad Polzelo središče slovensko-ameriškega prijateljstva. Tokrat se je med andraško cerkvijo in pokopališčem zbralo več sto obiskovalcev, številni gostje, pripadniki ameriške in Slovenske vojske ter Orkester Slovenske policije, praporščaki slovenskih vojaških in veteranskih organizacij, ki so se skupaj s kulturniško skupino in visokimi gosti poklonili žrtvam druge svetovne vojne.

Obe državnici sta spregovorili

Predsednica države Nataša Pirc Musar ter veleposlanica ZDA v Sloveniji Jamie L. Harpootlian sta z državniškimi častmi položili venca obeh držav pri marmornem spomeniku na pokopališču, kjer so pokopane tudi druge vojne žrtve fašizma in Zveze borcev za vrednote NOB. Obred je pozdravil tudi častni prelet dveh bojnih letal SV pilatus, vojaški vikar SV Matej Jakopič pa je opravil duhovno molitev za mir in blagoslovil oba venca.

Ob zvokih orkestra Slovenske policije se je zvrstil mimohod 28 praporov.

Obe državnici sta spregovorili o pomenu dogodka v aktualnem času, ko se grozodejstva znova pojavljajo po svetu. »Za vse storjeno izrekam zahvalo Sloveniji in domačinom, ki skrbijo za pieteto preminulih ameriških državljanov in prirejajo srečanja, na katera smo lahko vsi zelo ponosni,« je poudarila ameriška veleposlanica, župan Jože Kužnik pa sklenil, da sta bila za vojaške letalce pogum in volja močnejša od strahu, zato je prav, da se jim poklonimo s srečanji v prijateljskem duhu.