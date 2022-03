Beljak ni pozabil incidenta

Sedanjemu rodu Olimpijinih hokejistov tekme prestižnega izločilnega značaja nikakor niso tuje. Res pa je, da velika večina navzočih v ljubljanski slačilnici še ni doživela končnice na kakovostni ravni ICEHL oz. najvišjega kakovostnega razreda na regionalnih ledenih ploskvah. In to novo poglavje se za zmaje začenja danes – že v svoji uvodni sezoni omenjenega tekmovanja so se neposredno uvrstili v končnico. Za začetek se bodo v seriji na štiri zmage pomerili s hokejisti iz Beljaka, prva tekma bo drevi (19.15) na Koroškem.

Pogled v preteklost tivolskih hodnikov razkriva marsikaj in med drugim tudi to, da je to kultno ljubljansko športno prizorišče pogosto doživljalo vzhičene hokejske trenutke. Tudi denimo ob končnicah alpske lige, ko so zmaji dvakrat zapored osvojili lovoriko, toda nazadnje so bili tisti zares adrenalinski večeri 5. letnega časa, kot v hokejskih krogih po svetu pravijo izločilnemu delu ligaškega tekmovanja, pred natanko 10 leti.

Tedanjo Olimpijo, ki je pozneje pristala na pogorišču zaradi pretiranih dolgov in nevzdržnosti plačilnega ritma, je ob ledu vodil finski strokovnjak Hannu Järvenpää, zmaji so presenetili izbrano konkurenco razširjenega avstrijskega prvenstva z uvrstitvijo med štiri najboljše. In tam so po hudem boju izgubili proti poznejšim prvakom iz Linza.

»Res, tekme tiste končnice ostajajo nepozabne,« poudari Aleš Mušič, neuničljivi zmaj, s katerim smo v naši včerajšnji izdaji objavili daljši pogovor. Takrat je Olimpija v četrtfinalu izločila madžarske tekmece iz Szekesfehervarja, še bolj kot zmaga pa ostajajo v spominu do vrha polne tivolske tribune, na kateri je vladalo ozračje iz že oddaljenih osemdesetih let ter seveda tudi tistih prvih sezon slovenske samostojnosti.

Pisan pa je tudi spomin na nekdanje tekme ljubljanskega in beljaškega kluba, ki sta očitno v tej sezoni izenačena – v štirih medsebojnih tekmah rednega dela je izid v zmagah 2:2. Prav vroče pa je bilo nazadnje na beljaškem ledu, ko so popuščali živci, Olimpijina hokejista Tadej Čimžar in Miha Zajc pa sta bila zaradi rasističnega vložka kaznovana s po 10 tekmami prepovedi nastopa.

»Upamo, da se kaj podobnega ne bo več ponovilo, je pa očitno to ljubljansko moštvo namazano z vsemi mažami,« so včeraj zapisali v osrednjem koroškem dnevniku Kleine Zeitung.

Na svojo končnico, in sicer boj za prvaka alpske lige, pa še čakajo na Jesenicah. Po rednem delu so bili na 2. mestu za Asiagom, tekmeca še čakajo, uvodno tekmo četrtfinala bodo imeli naslednji torek. Danes pa bo v Podmežakli redni občni zbor (17.00), ki bi lahko zarisal smernice prihodnosti hokeja v železarskem mestu. Ob koncu aprila bodo predvidoma pri jeseniškem klubu izvedli zasedanje volilne skupščine.