Aronjan odslej za ZDA

ČRNI NA POTEZI

Nakamura – Aronjan, Airthings Masters (internet) 2020. S katerim domiselnim taktičnim udarom si je Aronjan tlakoval pot do zmage nad bodočim reprezentančnim kolegom?

REŠITEV: 1…Sg4+! in zaradi variante 2.fxg4 Lxh1 3.Txh1 Txd4, po kateri pride do odločilne materialne prednosti, je črni dobljen in je v nadaljevanju zanesljivo zmagal.

Osemintridesetletni armenski velemojsterje konec preteklega tedna šokiral šahovsko javnost z napovedjo svoje selitve v Saint Louis in nadaljevanjem kariere pod zastavo ZDA. Olimpijski zmagovalci iz leta 2016 so tako z novim odmevnim prestopom, že četrtim od leta 2015, v svojih vrstah dobili še petega igralca iz najboljše svetovne dvajseterice in s tem postali avtomatični favoriti za zlata odličja na vseh največjih ekipnih tekmovanjih v prihodnjih letih.Prav vse igralske pridobitve ameriške reprezentance so tako ali drugače povezane z mestom Saint Louis, ki je s tamkajšnjim klubom postalo šahovska prestolnica države, in milijarderjem, čigar bogata in dolgoletna finančna podpora je vse skupaj omogočila. Leta 2014 je rojstne Filipine za novo domovino zamenjal, trenutno deveti igralec na svetu. Naslednje leto mu je sledil, sin italijansko-ameriških staršev, ki je do tedaj nastopal za reprezentanco naših zahodnih sosedov. Caruana je leta 2018 prišel do dvoboja za naslov svetovnega prvaka protiin izgubil po podaljških, še vedno pa je številka dve na svetovni ratinški lestvici. Eden od njegovih sekundantov v dvoboju je bil tudi, ki je istega leta dokončno zamenjal svojo matično kubansko zvezo za ameriško.Aronjan je bil kar nekaj časa številka dve svetovnega šaha in je dolgo veljal za najresnejšega rivala Carlsenu. V karieri se ponaša s številnimi zmagami z največjih in najprestižnejših turnirjev, a kljub temu ni nikoli izkoristil priložnosti in se prebil do pričakovanega dvoboja za naslov svetovnega prvaka. Potem ko je že kazalo, da se počasi oddaljuje od vrha, mu je uspela vrnitev, s katero dokazuje, da še vedno spada med najboljše igralce, trenutno je peti na svetu. V letih 2006, 2008 in 2012 je bil na čelu armenske reprezentance, ki je osvojila olimpijsko zlato.V kavkaški republiki s tremi milijoni prebivalcev je šah namreč zelo cenjen in ima močno tradicijo. V teh letih velikih uspehov je bil tedanji predsednik državetudi na čelu šahovske zveze. Kot enega glavnih razlogov za odhod iz domovine je Aronjan navedel, da so se od takrat stvari močno spremenile na slabše. Nova vlada naj bi namreč odrekla podporo šahu in tudi njemu osebno obrnila hrbet, zato se je v želji po nadaljevanju svojega življenjskega poklica odločil podati v okolje, kjer bo bolj cenjen.