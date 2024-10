Andreja se z Massijem spet počuti močnejša

Pred sleherno tekmovalno zimo je polno ugank. Tako je tudi med zadnjim odštevanjem do Söldna 2024: jutri se bo namreč začela nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na ledeniku Rettenbach na Tirolskem, zdaj že več kot tri desetletja prvem prizorišču sezone, jo bodo v veleslalomu odprla dekleta, dan pozneje bo sledila še preizkušnja v moški konkurenci.

Nikakor ne preseneča, da se pred prvo tekmo iz slovenskega zornega kota kar vrstijo vprašanja o naši izbrani vrsti kot tudi prepletajo spomini zadnjih treh desetletij. Ponavadi je bila ekipa številčnejša od sedanjih štirih članov (Ane Bucik Jogan, Neje Dvornik, Andreje Slokar in Žana Kranjca), obenem pa preteklost razkriva občasno tudi borno kolektivno podobo, a hkrati dodano vrednost v izvedbi sijajne Tine Maze.

Žan Kranjec je v Söldnu že trikrat stal na zmagovalnem odru. FOTO: Jože Suhadolnik

Njen življenjski spremljevalec Andrea Massi in vodja silno uspešne ekipe zdaj skrbi za telesno pripravo Andreje Slokar, ki je prav neučakana pred izzivi predolimpijske zime. Ajdovka je nase močno opozorila med svetovnim prvenstvom 2021 v Cortini d'Ampezzo in leto pozneje v olimpijskem slalomu na Kitajskem (5. mesto, potem ko je ob vmesnem času druge proge močno zadišalo po kolajni), nato pa ji je pot prekinila poškodba križnih vezi. Na naslednjem svetovnem prvenstvu, februarja lani v Franciji je ni bilo, sledila je sezona vrnitve, v kateri ni uresničila svojih ciljev.

Ujela se je v past pretirane neučakanosti in lova na vrnitev k nekdanji ravni preveč na silo. Kot pravi, je zdaj precej bolj zbrana, sadove naj bi obrodilo sodelovanje svojega glavnega trenerja Boštjana Božiča in Massija. »Slednji naj bi bil zelo strog in zahteven trener, toda z njim se spet počutim močnejša. Veliko sva se pogovarjala, name je pustil zelo pozitiven vtis,« je poudarila pred odhodom v Sölden. Kakšen bo njen učinek na snegu, bomo lahko realno ocenjevali po mesecu ali dveh. Jutrišnji veleslalom predstavlja prvi preizkus po dolgih poletnih pripravah, vendarle naj bi ostala njena glavna disciplina – slalom.

Spored v Söldnu Sobota – veleslalom ženske (10.00; 13.00); nedelja – veleslalom moški (10.00; 13.00).

Ana Bucik Jogan se je po koncu prejšnje sezone poročila z nogometašem Krisom Joganom. FOTO: Instagram A. B. J.

Neja še brez točk v Söldnu

V startni hišici na ledeniku Rettenbach nad Söldnom bosta jutri med Slovenkami še Neja Dvornik in Ana Bucik Jogan. Prva doslej na tem prizorišču še ni osvojila točk, podobno kot njen trener Denis Šteharnik ne skriva, da v to sezono vstopa ambiciozno in z višjimi tekmovalnimi cilji kot v preteklosti.

Nekaj samozavesti ji je navsezadnje vlil tudi sklepni slalomski nastop v prejšnji sezoni, ko je bila zelo blizu stopničk – zgrešila jih je za pičle štiri stotinke. Ana pa je v Söldnu že opozarjala nase, četudi bi ji glede na vse videno v zadnjih sezonah več možnosti pripisovali na slalomskih tekmah kot pa med veleslalomskimi vrati. V uganko ostajata zavita tako njena pripravljenost kot tudi lanska odločitev o zamenjavi trenerja. Pod vodstvom Sergeja Poljšaka se je najbolj približala najožji svetovni eliti, z Mitjo Kuncem v prejšnji zimi še zdaleč ni ponovila prejšnje ravni ...

Letošnja zamenjava v slovenskih trenerskih vrstah pa je daleč najbolj odmevala pri našem vodilnem alpskem smučarju Žanu Kranjcu. Napočil je čas njegovega slovesa po dolgoletnem sodelovanju s Klemnom Bergantom. Pod njegovim vodstvom si je prismučal srebrno olimpijsko kolajno po tisti nepozabni veleslalomski predstavi v kitajskem nacionalnem smučarskem centru nad Pekingom. In Sölden? Tukaj je bil že trikrat na stopničkah – enkrat drugi, dvakrat tretji –, zdaj je pred njim izziv sezone pod vodstvom novega trenerja. Miho Verdnika, sicer vrsto let vodje panoge pri SZS, si je izbral sam.