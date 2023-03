Andreas Goldberger priznal: S Primožem Peterko sva se znala poveseliti

Andreas Goldberger je v smučarskih skokih osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. V svoji bogati vitrini ima kar tri velike kristalne globuse (1992/93, 1994/95 in 1995/96) in dva mala za končni prvi mesti v posebnem seštevku smučarskih poletov, v katerih se je leta 1996 na Kulmu veselil tudi naslova svetovnega prvaka. 20 posamičnih zmag je v svetovnem pokalu dosegel Andreas Goldberger. Za nameček je avstrijski šampion, ki je konec lanskega novembra dopolnil 50 let, leta 1994 v Planici kot prvi človek na smučeh poletel prek 200 metrov, na žalost pa je po pristanku z rokami podrsal p...