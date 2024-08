Ajdovci oživeli pod Lendavskimi goricami

Olimpija in Celje nista dovolila presenečenj v 1. SNL. Zeleno-beli so s četrto zaporedno zmago ligaško v Domžalah potrdili izjemno formo na začetku sezone, branilci lovorike Celjani pa so drugi prvenstveni uspeh potrebovali za dvig vzdušja in samozavesti pred četrtkovim gostovanjem v Dublinu, kjer lahko potrdijo evropsko jesen. Veliki zmagovalci 4. kroga so sicer Ajdovci, ki so v Lendavi pri starih znancih in velikih tekmecih iz prejšnje drugoligaške sezone prišli do prvih točk. Štejejo dvojno, osvojili so jih proti tekmecu za obstanek.

Dobrih 13 let so Ajdovci čakali na novo prvoligaško zmago. Zadnjo pred sobotno v Lendavi so dosegli 29. maja leta 2011 v zadnjem krogu sezone 2010/11, ko so premagali Celjane v gosteh s 3:2. Takrat ni imela sijaja, rdeče-črni so bili že zadnji in na poti v 2. SNL. Tri gole so predvčerajšnjim zabili tudi v Lendavi, kjer so na zadnjem drugoligaškem gostovanju spomladi prejeli dva gola in nobenega zabili. Tudi takrat je bil trener Milan Anđelković, ki po lendavski zaušnici v naslednjih devetih tekmah ni več izgubil. Ajdovce je vrnil v 1. SNL.

Vsak uspeh je dobrodošel

»Izpeljali smo svojo najboljšo tekmo. Slej ko prej bi dosegli zmago, saj treniramo odlično in z veliko energije. Vsak uspeh je dobrodošel za samozavest, ki jo bomo potrebovali pred naslednjo tekmo proti Domžalčanom. Upajmo, da smo 'preklopili' iz druge lige v prvo, ampak vsak tekma je poglavje zase,« je bil po treh porazih, pri čemer niso dosegli gola, zadovoljen, a zelo realen Anđelković.

Olimpija razočarala, Celje do zmage Izidi 4. kroga: Domžale – Olimpija 0:0, Celje – Kalcer Radomlje 4:2 (Brnić 14., Matko 38., Vuklišević 76., Kučys 93.; Davidović 54., Gajzler 65), Nafta – Primorje eMundia 0:3 (1000, Babin 22., Gulič 43., Zavnik 52.), Maribor – Mura večerna tekma, Bravo Kostel – Koper danes (20.15). Vrstni red strelcev: 2 – Arnel Jakupović, Ivan Durdov (Olimpija), Martin Pečar (Bravo), Felipe Curcio (Koper), Milan Klausz (Nafta). Pari 5. kroga: Primorje – Domžale (16. t. m.), Mura – Bravo, Koper – Nafta (oba 17. t. m., Radomlje – Maribor, Olimpija – Celje (oba 18. t. m.). Vrstni red: Olimpija in Mura po 9, Koper 6, Bravo in Maribor po 4, Celje, Radomlje Primorje in Nafta po 3, Domžale 0.

Taktično je 42-letni Ljubljančan presenetil kolega Joszefa Boszika. »Primorje sem poznal kot moštvo, ki je igralo s posestjo žoge in bilo visoko postavljeno, tokrat je igralo bolj preprosto. Ampak vse je bilo odvisno od nas, z malimi napaki smo ubili sami sebe,« je bil iskren 36-letni madžarski strokovnjak. Bil je mil pri oceni malih napak. Pri prvem ajdovskem golu ni bila majhna, temveč velika, saj sta domača branilca Aron Matyas Dragoner in Rok Pritovšek po nesporazumu podarila žogo Hrvatu Domagoju Babinu, ki je popeljal Primorje v vodstvo. Ni ga več izpustilo iz rok.