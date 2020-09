Maribor na Krasu na prepihu, tudi ko ni burje

Maribor pred derbijem slab in počasen

Gorica do prvih točk

Izidi 5. kroga – CB24 Tabor : Maribor 3:1 (350 gledalcev; Marko Krivičić 29., Christos Rovas 66., Mihail Briški 73.; Rok Kronaveter 69.), Gorica : Aluminij 2:0 (200 gledalcev; Luka Volarič 20., Semir Smajlagić 90.), Celje : Bravo 2:0 (Mićo Kuzmanović 19., Nino Pungaršek 75.), Koper : Mura, Olimpija : Domžale večerni tekmi. Pari 6. kroga: Domžale : Gorica, Aluminij : Koper (v soboto, 3. oktobra), Bravo : Mura, Celje : CB24 Tabor, Maribor : Olimpija (v nedeljo, 4. oktobra). Vrstni red strelcev: 3 – Žan Žužek (Koper), Dario Kolobarić (Domžale).

Prva liga Telekom Slovenije

Mura 4 3 1 0 6:0 10

Tabor 5 3 0 2 8:8 9

Maribor 5 2 2 1 11:7 8

Domžale 4 2 1 1 7:5 7

Bravo 5 2 1 2 7:8 7

Koper 4 1 2 1 5:4 5

Celje 4 1 2 2 5:6 5

Gorica 4 1 0 3 5:9 3

Olimpija 3 0 2 1 1:2 2

Aluminij 5 1 1 3 2:8 2

Vse je po starem, tudi Maribor zna trenerskem stolčku je na Krasu na gostovanju pri CB24 Taboru stopil na mino. Sloviti Argentinec se lahko tolaži, da sta njegova predhodnikainizgubila z višjim izidom, z 1:4, on pa z 1:3. V 5. krogu 1. SNL je do prvih točk prišla tudi Gorica, z 2:0 je premagala Aluminij. Še je kriza, so lahko ugotavljali vijolični privrženci po novi boleči zaušnici. Tudi v tretji tekmi pod Camoranesijevo taktirko ni bilo prav veliko obrisov igre, s katero bi Maribor moral vlivati strah tekmecem. Camoranesi je sicer v svoji filozofiji izpostavil, da štejejo le zmage, toda brez igre, ki bo imela tudi sijaj, bo njegov trenerski življenjepis vse prej kot uspešen. »So igrišča, ki so ti prijetna, a tudi manj prijetna. To je brez dvoma igrišče, ki očitno Mariboru ne ustreza in ne omogoča igre. Na njem se je treba bojevati,« je mariborski trener, sicer strasten in nepopustljiv bojevnik v igralski karieri, razkril, zakaj v Sežani močno piha tekmecem v prsi tudi takrat, ko ni kraške burje. Silovita nogometna burja je z rušilno močjo pihala sredi prvega polčasa. Šele tretjo, četrto veliko priložnost Sežancev je po lepi podajiv čudovit gol spremenil. Pri zaostanku z 0:2, prej je vodstvo povišal Grk, je znova rezervistmed vijolične z zadetkom po strelu z enega metra vlil nekaj upanja,a je 21-letniHrvatpo podaji iz kota z glavo hitro razblinil vse mariborske upe.Maribor je bil slab, prepočasen in srečen, da že ob odmoru ni prejel porcije golov, po kateri bi se lahko pripravljal le še za nedeljski veliki derbi v Ljudskem vrtu, kjer bo gostil prerojeno ali še bolj slabo Olimpijo: zeleno-beli so sinoči gostili Domžale, v sredo pa gostijo še Gorico, z dvema polnima izkupičkoma pa bi lahko ujeli vijolične. Camoranesi, ki se na začetku mandata kar pošteno lovi pri izbiri najboljše enajsterice in vloge posameznikov, se je že zazrl v nedeljski derbi. »Temeljito se moramo pripraviti, pozabiti Sežano in se usmeriti k naslednji tekmi. Zdaj moramo izkoristiti priložnost za uspešen delovni teden. Zavedamo se, da nas čaka zelo zelo pomembna tekma,« je v udarniškem slogu razmišljal sloviti mož, ki ga je pošteno ukanil novinec na prvoligaški sceni. »Odločila sta pristop in odnos, zato si fantje zaslužijo čestitke,« je kratko in jedrnato strnil uspeh nekdanji trener Olimpijinega mladinskega moštva, ki je bilo v minuli sezoni do prekinitve prvenstva (17. krog) zaradi pandemije vodilno na lestvici. Gorica je boj za obstanek pod vodstvom novega trenerjazačela z zmago proti Aluminiju. »Čestitke si zaslužijo igralci, ki so spoznali, da zmorejo in da lahko odigrajo tekmo brez prejetega gola. To je velika zmaga, a ne sme biti evforije,« je poudaril 51-letni Srb.