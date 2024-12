Zdravniška diagnoza prekinila glasbeno kariero Saša Avsenika – a le začasno!

Sašo Avsenik je minuli teden mnoge šokiral z razkritjem, da se že nekaj časa sooča z resnimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih bo moral za nekaj časa odložiti svojo harmoniko.

Zaradi težav z desno roko je dolgo taval v temi, po obisku specialistov na kliniki za glasbenike v nemškem Hannovru pa je dobil diagnozo, na katero so sicer posumili že naši strokovnjaki v UKC. V Hannovru so mu povedali, da ima redko nevrološko bolezen fokalno distonijo. Ta povzroča nenadzorovane krče v roki ali zapestju, ki Saša močno ovirajo pri igranju klavirske harmonike, zato se je odločil, da jo za nekaj časa odloži in se posveti zdravljenju.

In še, da ga bo na vseh nastopih nadomestil drug harmonikar, a bo na odru še vedno stal tudi sam in tu in tam zaigral na ustno harmoniko ali orglice, kot je storil na nedavnem festivalu oberkrainer glasbe na Bledu. Zdaj je končno jasno, da bo to Robi Novak.

Pustil odprtih ust

Sašo je to razkril v eni od zgodb na družbenem omrežju, in sicer na prvo adventno nedeljo. Na generalki za Zimsko pravljico, ki bo 7. decembra v ljubljanski hali Tivoli, 21. pa še v mariborski dvorani Tabor, je ob zvokih simfonikov na adventnem venčku prižgal prvo svečko, nato pa užival v poslušanju prelepih Avsenikovih melodij, ki so jih igrali tako člani ansambla kot simfoniki. In na harmoniki je bil Novak, ki igra tudi v ansamblu Mladi korenjaki, obenem pa ima zasebno šolo klavirske in diatonične harmonike in je mentor številnim mladim, ki se redno udeležujejo različnih tekmovanj.

Robi do obisti pozna Avsenikove skladbe.

Svoj naravni talent in bogato znanje še nadgrajuje na akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer študira klasično glasbo. Robi in Sašo sta že dolga leta velika prijatelja, Mladi korenjaki so tudi letos igrali na Avsenikovem festivalu. Prav tako je Robi sodeloval z glasbenim virtuozom Miho Debevcem, s katerim sta pred leti uprizorila spopad klavirske in diatonične harmonike v kitajskem Hongkongu.

Zdaj pa bo Robi nekaj časa navduševal tudi poslušalce Ansambla Saša Avsenika, saj Avsenikove skladbe pozna do obisti, s svojimi tehnično zahtevnimi interpretacijami pa je pustil odprtih ust že marsikaterega glasbenega velemojstra.