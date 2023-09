Vrhunskega kolesarja najprej suspendirali zaradi dopinga, sedaj so ga še ugrabili

Kolumbijski kolesar Miguel Angel Lopez, ki trenutno zaradi dopinškega suspenza ne tekmuje, je v domovini doživel neprijetno izkušnjo. Nepridipravi so ga ugrabili na njegovem domu v Boyaci in mu ukradli kombi, telefon in gotovino v višini približno 200 evrov. Potem ko so ga zadrževali tri ure, so ga vendarle izpustili, poroča dnevnik El Tiempo.

»Dejanja so osumljeni trije neznani moški, ki so ga zadrževali na njegovi kmetiji,« je sporočila policija v Sogamosu, kamor je kolesar prijavil rop.

Ni našel ekipe v Evropi

Lopez je letos do junija, ko so ga zaradi posedovanja nedovoljenih poživil na Giru leta 2022 suspendirali, nastopal za domačo ekipo Medellin EPM v Kolumbiji, potem ko ga je lani Astana odpustila zaradi povezav s preiskavo operacije Ibex v zvezi z aretiranim španskim zdravnikom Marcosom Maynarjem. Tega so osumili dopinških prekrškov in pranja denarja.

Ker ni mogel najti ekipe v Evropi, se je Lopez vrnil v Kolumbijo in tam nizal zmage.