Velika nevarnost, Arso prižgal alarm

V prihodnjih dneh bo zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne velika nevarnost snežnih plazov, posebej opozarja Urad za meteorološko prognozo Agencije RS za okolje (Arso). Zaradi tega so za ponedeljek in torek za severozahod Slovenije prižgali oranžno, drugo najvišje opozorilo.



Prejšnjo nedeljo so plazovi zahtevali življenja štirih Slovencev, opozorila zato vzemite resno.



Danes popoldne se bo jasnilo, bolj oblačno bo ostalo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija. Do 20 stopinj, nato ohladitev V ponedeljek bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo predvsem dopoldne občasno rosilo. Drugod bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 8, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0, najvišje dnevne od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj.



V torek in sredo bo pretežno jasno, le ob morju in v Pomurju bo predvsem zjutraj in dopoldne lahko nekaj nizke oblačnosti. Čez dan bo še toplejše. V četrtek in petek bo povsod precej jasno in čez dan zelo toplo. Jutranje temperature bodo blizu ničle, popoldanske pa od 15 do 20 stopinj. V soboto in nedeljo se bo prehodno nekoliko pooblačilo, v začetku novega tedna pa spet zjasnilo. Nekoliko manj toplo bo.

