V Kostelu so prazniki takšni kot nekoč (FOTO)

Društvo kostelskih žena Nežica si prizadeva v lokalno okolje poleg večjih projektov, ki temeljijo na ohranjanju kulturne in etnološke dediščine, vnesti nove, manjše praznične vsebine. Med njimi je, letos prvič, Advent v Kostelu.

Nežka Korpa ob praznikih pogreša več preprostosti. FOTO: Milan Glavonjić

V trški koči pod gradom Kostel, ki je dobro leto središče etnološkega pridiha Kostelskega, so mojstrice ob prižigu adventne sveče na ogled postavile več deset ročnih izdelkov, ki spadajo v ta čas. Čipkasti prtički, kvačkani obeski za smrečico, svečniki, praznični aranžmaji, praktična darila (predpasniki, šali, kape, trakovi za lase, košarice) in še nekaj stvaritev je množico pritegnilo k ogledu. Vsi so izdelani iz recikliranega materiala, kar pomeni, da so avtorice sledile času tako imenovane ponovne uporabe z geslom Tvoj odpadek – moj izdelek.

Mucka, ki je predla v kotu

»Pravzaprav se je nabralo toliko inovativnih mojstrovin, da smo presenečene, kaj vse zmoremo članice tako majhnega društva,« nas je na ogled popeljala Mojca Skender, sicer članica društva, in se s podoživljanjem novinarske izkušnje iz obdobja službovanja na Radiu Slovenija dotaknila decembrskih, pričakovanj polnih praznikov, ki so posebni tudi po tem, da se (vsaj) za trenutek ustavimo, potegnemo črto pod opravljenim in nakažemo (tihe) želje za jutri.

Pridne roke so ustvarile vrhunske izdelke. FOTO: Milan Glavonjić

Prijateljice po peresu in mikrofonu: Petra Šolar (tudi članica društva Nežica, prej novinarka), Simona Fajfar (Delo) in Mojca Skender. FOTO: Milan Glavonjić

»Le kdo se ne veseli duha teh praznikov in daril, tudi majhnih, kot v našem odraščanju, hrepenenja po čaju in toplem domu, ki ga je ogrevala peč na drva, mucke, ki je predla v kotu in čakala na praznični priboljšek. Pa dedka, babice, mame, očeta, velike družine, ob slovesu starega in pričakovanju novega leta. Skromnost je bila naša olika, občutke smo si polepšali z majhnimi stvarmi. Kakšno bogastvo, bogastvo družinske ljubezni,« so se Mojci prikradli spomini. Tudi Nežka Korpa pogreša več preprostosti ob praznikih. »Vsi štirje adventni tedni so v naša srca vnašali toplino in pričakovanja, še zlasti otrokom. Hčeram sem za darila ročno sešila pižame ter jih obdarila s piškoti, božičnim kruhom in sadjem. To je štelo za bogastvo. Prav vesela sem, da smo se letos tako spomnili adventnega časa,« pove Nežka.

Skromnost je bila naša olika, občutke smo si polepšali z majhnimi stvarmi.

Predsednica društva Vera Cimprič je že razdelila naloge, saj časa za počitek ni, se malce pošali. »Kmalu si bomo nadele predpasnike in začele peko peciva za božič. Sladki grižljaji so poseben čar tega časa, pripravljeni tako kot nekoč,« Vera razkrije svoj recept.