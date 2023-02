Tožba proti Twitterju

Družbeno omrežje twitter, ki je od oktobra lani v lasti milijarderja Elona Muska, je v Nemčiji doletela tožba, s katero želijo tožniki doseči, da bi družabni medij blokiral ali umaknil antisemitske objave. Tožba navaja šest komentarjev, objavljenih v zadnjih treh mesecih, odkar je Musk kupil družbo Twitter za 44 milijard dolarjev. Ena od objav zanika obstoj nacističnega holokavsta med drugo svetovno vojno, v katerem je umrlo najmanj šest milijonov Judov, Twitter pa je ni hotel umakniti, navaja obtožnica.

V Nemčiji veljajo strogi zakoni do antisemitskega govora. Slika je s spomenika holokavstu v Berlinu. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

V Nemčiji veljajo še posebno strogi zakoni glede zanikanja holokavsta, antisemitskega sovražnega govora in hvaljenja nacizma, saj si država ne želi ponovitve grozot druge svetovne vojne in holokavsta ter drugih zločinov, ki so jih zagrešili nacisti. Po nemškem kazenskem zakoniku je zanikanje holokavsta obravnavano kot upor.

Zloraba zaupanja

Organizacija za boj proti sovražnemu govoru HateAid in Evropska unija judovskih študentov (EUJS), ki sta vložili tožbo, trdita, da vsebina, objavljena na twitterju, ni le nezakonita, ampak krši tudi pravila twitterja, ki prepovedujejo grožnje z nasiljem in sovražni govor.

»Twitter je zlorabil naše zaupanje. S tem, ko dovoljuje širjenje sovražnih vsebin, podjetje ne ščiti več svojih uporabnikov in še posebno mladih Judov, » je izjavila predsednica EUJS Avital Grinberg. »Kar je enkrat na spletu, ostane na spletu,« je dodala. Tožba navaja raziskavo Centerra za digitalno sovraštvo, ki je leta 2021 ugotovila, da twitter ukrepa le v 11 odstotkih primerov protijudovskega govora.

Rast sovražnega govora

Ko je Elon Musk kupil Twitter, je odpustil kup zaposlenih, ki so nadzorovali dogajanje na omrežju in odstranjevali sovražne vsebine. Hkrati je razvpitim neonacistom dovolil vrnitev na platformo. Kakor ugotavlja raziskava, ki je pregledala dogajanje po Muskovem prevzemu, rast sovražnega govora na omrežju še nikoli ni bila tako visoka. Pred Muskovim nakupom so se žaljivke proti temnopoltim Američanom pojavile v povprečju 1282-krat na dan. Po prevzemu omrežja se je število žaljivih izjav potrojilo na 3876 na dan, ugotavlja raziskava londonskega Centra za boj proti digitalnemu sovraštvu, Lige proti obrekovanju in drugih skupin, ki spremljajo dogajanje na spletnih platformah.

Žaljive izjave do homoseksualcev so se pred Muskom v povprečju dogajale 2506-krat na dan, zdaj pa je njihovo število zraslo na 3964 na dan, je poročal časnik New York Times. V prvih dveh tednih po Muskovem prevzemu je število antisemitskih objav zraslo za 61 odstotkov, pri čemer ni šlo le za povečanje števila besednih napadov na Jude in judaizem, ampak tudi za zmanjšan nadzor nad sovražnim govorom, ugotavlja Liga proti obrekovanju.

Evropski voditelji so že nakazali, da so tovrstne vsebine na twitterju v Evropski uniji nezakonite in da bodo proti njim odločno ukrepali. Twitter, ki nima več oddelka za odnose z javnostmi, vsega skupaj ne komentira.