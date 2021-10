Topliško jabolko spet praznovalo

»Šestkrat ali sedemkrat sem že tukaj pekla jabolčni zavitek. Enkrat dobiš zlato priznanje, drugič srebro, tudi bron. Kar dobiš, dobiš,« nam je povedala Marjetka Jordan, tajnica Društva podeželskih žena (DPŽ) Dolenjske Toplice, ki je svoj zavitek prinesla na državno prvenstvo. Ob pomoči domače občine in Zveze kmetic Slovenije so po letu premora organizirale šesto državno in 20. društveno tekmovanje v peki jabolčnih zavitkov. »V petek med 16.30 in 18.30 smo sprejemali vzorce,« pojasni Sabina Vrtar, nova predsednica DPŽ Dolenjske Toplice. »Veseli smo, da nam je uspelo. Zame je bil to še poseben izziv, saj sem prvič na tej funkciji, čeprav sem pri prireditvi sodelovala zadnjih pet let.«

Zmagovalni zavitek

Na stojnici tudi šolarke

Komisijo je vodil Peter Kotar, v njej sta bila še Berta Grmek in Helena Mrzlikar, zapisnik je pisala Irena Ule. Ocenjevali so zunanji videz, okus ter vonj skorje in sredice, videz nadeva in inovativnost. Podelili so pet zlatih priznanj, 13 srebrnih, 7 bronastih ter tri pohvale. Najbolj se je izkazala domačinka Lidija Zupančič, ki je zbrala 29,2 točke od 30, zlato priznanje pa so osvojile še Anica Šmalc, Branka P. Ravbar, Polona Potočnik in Metka Zupančič.

Marjetka Jordan je razkrila recept za dober štrudelj.

Komisija je pod drobnogled vzela en kos, preostalo pa so v soboto prodali na stojnici na mestnem trgu. V društvu so veseli, ker se za peko zanimajo tudi mlajše gospodinje. »Prav to promoviramo pri mladih, ki so precej pogumne in inovativne doma, potem pa si izdelkov včasih ne upajo prinesti na razstavo. A to ni noben bav bav, to povem vsaki. Prideš, pokažeš in izveš, kaj delaš prav in kaj je treba popraviti,« nadaljuje Vrtarjeva, ki ob tem izpostavi mlado silo društva Polono Potočnik. Veseli so, ker so zavitki prišli tudi od drugod, ne le iz domačih logov, tako so ga prinesli na oceno iz Žužemberka, Kranja, kot edini moški je sodeloval Jože Senegačnik s Škofljice pri Ljubljani, znan tudi po tem, da se udeležuje tako društvenih razstav in peke kruha v Škocjanu kot državnega tekmovanja v peki štrukljev v Mirni Peči.

»Najprej je treba dobro zamesiti testo, da se lepo vleče. Če se trga, si nervozen, pa niti ne veš, kako boš spet sestavil nazaj. Počivati mora vsaj uro, sama pa ga pustim, da se celo malce osuši. Sledi priprava nadeva. Tokrat sem se odločila za več sort jabolk, okus je bil malce bolj kiselkast. Dodala sem pregreto domačo smetano, lupinico limone, vaniljev sladkor. Ko je nadev v testu, je treba vse lepo zaviti. Tudi peka je zelo pomembna. Ni vseeno, kako je skorja pečena, saj se ocenjuje tudi zunanji videz. Nazadnje sledi dekoracija,« je razložila Marjetka Jordan, tokrat dobitnica srebrnega priznanja. »Na koncu ne smeš pozabiti porezati krajcev.« Izvemo, da se ti doma pojedo, nekateri jih porabijo za mlince.

Na razstavo seveda v skladu s priporočili NIJZ FOTOgrafije: Drago Perko

Na stojnici smo srečali tudi osnovnošolke Špelo, Pino, Hemo in Meto. »Doma veliko pečemo, tudi potice. Pa smo se odločile, da pridemo, nekaj prodamo in da tudi drugi poskusijo, kaj znamo,« pravi Špela, ki je z ekipo napekla osja gnezda, mafine, jabolka, oblita s karamelo, kokosove kocke z vaniljo in marmelado.

Dobili svojo kuhinjo

DPŽ Dolenjske Toplice je bilo ustanovljeno leta 2004, ko so se odcepile od Društva kmečkih žena Novo mesto, in ima danes več kot 100 članic ter tudi nekaj članov. Prva predsednica samostojnega društva je bila danes 73-letna Angelca Matkovič: »Vesela sem, ker se tradicija nadaljuje in se takole srečujemo vsak tretji vikend v oktobru. Tudi s tem praznikom se ohranjajo stare sorte jabolk, ki jih je tu kar nekaj, med njimi bobovec in carjevič.«

»Vesel sem, ker nam je uspelo v teh čudnih časih pripraviti to druženje. Ko smo razmišljali, ali sploh bo, sem rekel, da se mora nekaj zgoditi, čeprav v skrčeni obliki,« je bil nad dogodkom navdušen domači župan Franc Vovk, ki se je ob tem spomnil, da je bilo druženje že v preteklosti pomembno. »Tako smo pred 20 leti iskali ime dogodka, ki bi bil razlog za druženje. Pa smo se odločili za Praznik topliškega jabolka, čeprav morda ti konci nimajo ravno bogate tradicije gojenja jabolk.« DPŽ Dolenjske Toplice je zelo veselo, ker so dobili svoj prostor, kuhinjo, v prenovljeni Sitarjevi hiši, eni najstarejših tamkajšnjih zgradb in kulturnem spomeniku. Prenova objekta je končana, v njem bo po novem tudi turistično-informacijsko središče.