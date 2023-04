Tatinski kralj Karl III.: ukradel je krono

Junija bo minilo sedemdeset let od kronanja kraljice Elizabete II., mesec dni pred tem pa bo kronanje njenega naslednika, Karla III. Prav zato so se pred kratkim v spomin na zgodovinski dogodek leta 1953 zbrale nekdanje družice in dečki, ki so spremljali mlado kraljico. Med njimi je bil tudi Andrew Parker Bowles, prvi mož Camille, kraljice soproge, ki bo zdaj kronana ob svojem kralju.

Kraljica s princem Philipom in malima Charlesom in Anne na balkonu na dan svojega kronanja.

»Spomnim se, da smo se na vajah zapletli v pravo mečevanje,« je povedal. »Če imaš kup zdolgočasenih dečkov, ki imajo vsak svoj meč, se to pač zgodi.« Po šestih urah postavanja po westminstrski opatiji so bili vsi otroci zelo lačni in žejni, saj jim niso dali piti, ker so se bali, da bodo težave s tekanjem na stranišče. Malega princa Charlesa je takrat vse skupaj tako vznemirilo, da je v nekem trenutku sunil krono in se s kilogram težkim simbolom britanskega imperija pognal v beg. K sreči ga je ujela lady Anne Coke, otroška prijateljica kraljice Elizabete II. in princese Margaret, ki je bila tudi glavna družica. Šestega maja bo kot Karl III. na glavo dobil isto krono, s katero je pobegnil kot štiriletni deček.