Štajerski Brendi, ki pozira kakor Messi, nečaku pomagal zapolniti album

Štajerski Brendi ni samo žurer, ki ga radi vabijo na glasbene veselice povsod, ampak ima rad tudi šport. Najljubša od vseh panog mu je najpomembnejša postranska stvar na svetu: nogomet. Zadnja leta ga sicer ne igra pretirano, raje modruje zleknjen na kavču pred televizijo, a navdušenje nad nogometom ni zato nič manjše. Prav nasprotno. Podobno kot drugi foteljski izvedenci je pogosto prepričan, da bi se sam na igrišču odrezal bolje od tistih, ki se podijo po zelenici.

»Največkrat si ogledam tekme slovenske reprezentance, spremljam tudi ligo prvakov in kakšno zanimivo tekmo na slovenskem prvenstvu, ligo Telemach in podobno. Glede na to, da sem pravi Štajerec, navijam seveda za NK Maribor,« pravi. Od tujih klubov navija za Real Madrid, včasih pa je pesti stiskal tudi za Barcelono. Najljubšega nogometaša pa nima. »En čas sem navijal za Lionela Messija, neko obdobje mi je bil najljubši Cristiano Ronaldo, od slovenskih Zlatko Zahović …« pove. Letos je v Stožicah v živo videl Ronalda.

Nogometa sicer resno ni nikoli treniral, je pa z vrstniki in žogo preživel veliko časa, na kar ima lepe spomine. »Seveda sem sanjal, da bi bil velik nogometni zvezdnik, z lepimi dekleti in kupi denarja, ampak kaj hočemo, ni se izšlo. V nogometu pa sem kljub temu užival in še vedno uživam. Danes ga igram večinoma rekreativno, z nečakoma. Zadnje čase najpogosteje igram ročni namizni nogomet. Pred leti sem si ga nabavil in zdaj kar redno igramo s prijatelji, nečakoma, družino ... Je fizično manj naporno, razburljivo pa vseeno,« razkrije.

Nečak je še večji nogometni navdušenec!

V šolskih letih je zbiral posterje, nalepke in sličice nogometnih moštev in igralcev, zdaj pa sličice za album pomaga zbirati nečaku. »Je velik ljubitelj nogometa, celo večji navdušenec kot jaz. Ga tudi redno trenira, obiskuje razne tabore, tudi v tujini. Zelo je bil navdušen nad albumom s sličicami nogometašev Play-time. Pakete s sličicami smo mu vsi pomagali zbirati, vendar mu jih je kljub temu manjkalo kar precej. Ker si je ta album res želel napolniti, sem s pomočjo prijateljev na facebooku dobil popolnoma vse, ki so mu manjkale, in zdaj je album poln. Morda pa sem kakšno obdržal tudi zase, ha, ha,« pove. Razmišljal je tudi, da bi naredil skladbo o nogometu in navijaštvu. »Na žalost mi je ni uspelo dokončati pravočasno, vsekakor in absolutno pa jo bom in jo izdal ob primerni priložnosti,« še pove o glasbeno-nogometnem načrtu.