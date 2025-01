Na okrožnem sodišču v Murski Soboti se sodni proces zoper Mateja Turkoviča, Klaro Pešl, Tovo Per Peterka in Matjaža Marina, obtožene trgovine z mamili, s katero bi pri preprodaji na drobno zaslužili najmanj tri milijone evrov, že dolgo ni premaknil z mrtve točke. Zadnji narok je bil marca 2023, takrat so zagovorniki obdolžencev vložili zahtevek za izločitev dokazov, sodišče pa o zahtevku doslej še ni sprejelo odločitve. Predobravnavni naroki so potekali februarja 2022, višji državni državni tožilec Drago Farič pa je prepričan, da je šlo za eno najzahtevnejših preiskav v Sloveniji na področju ...