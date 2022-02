Sestri Yebuah: Ne skrbite, na varnem smo!

Nekateri so se ustrašili, ko so videli fotografije Irene Yebuah Tiran in njene sestre dvojčice Leticie Slapnik Yebuah v Burkina Fasu. V tej afriški državi se namreč odvija državni udar, a kot sporoča slovenska ekipa, organizatorji festivala FIDO zavzeto skrbijo za njihovo varnost.

Sicer pa sta nam zaupali, da jima črna celina dobro dene in se trudita naužiti čim več tamkajšnje pristne energije. Zaradi epidemioloških razmer sta morali prestaviti obisk Gane, domovine svojega očeta, sta si pa tokrat vsaj olajšali dušo, ker je potovanje v njeno sosednjo deželo potekalo gladko in se že grejeta na vročem tropskem soncu.

Poleg sester Yebuah so v Burkina Faso poleteli še Maša Kagao Knez, Dalanda Diallo in raper Murat. Sprejela jih je Irene, glavna organizatorka festivala FIDO.

Domače skrbno obveščata, da jim ni treba skrbeti, kajti njihovi nasmeški povedo vse o njunem okolju. Sicer pa je tudi naša petčlanska ekspedicija navdušila udeležence festivala, tako so se še dodatno prepletle slovensko-afriške vezi.