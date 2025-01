Jogurtovo pecivo na lončke, ki smo se ga naučili pri pouku gospodinjstva v osnovni šoli

Pecivo, v katero dodamo navadni čvrsti jogurt, nato pa vse preostale sestavine odmerimo z jogurtovim lončkom, se je pri nas nekako udomačilo. Nemara tudi zato, ker smo ga pekli pri osnovnošolskih urah gospodinjstva, naše mame in babice pa so tudi imele svoje trike za pripravo preproste in poceni sladice. In morda se nam zato zdi, da je kar malo naše, čeprav ima korenine v francoski kulinariki. Tam mu rečejo gâteau au yaourt, gostom pa ga postrežejo podobno kot pri nas: ob skodelici kave ali čaja. Ker je res preprosto in narejeno iz vsakdanjih sestavin, ga tudi v Franciji pečejo kar tako – ko si zaželijo hitro sladico ali ko v hladilniku ostaja lonček navadnega jogurta.

Kot nam povedo različni viri, se je sladica, ki vsebuje še moko in pecilni prašek, olje in sladkor, začela pojavljati okoli leta 1950. Zakaj ravno takrat? Ker so po drugi svetovni vojni začeli bolj masovno proizvajati oziroma uživati jogurt. Odtlej so ne samo po Franciji, ampak tudi drugod nastale številne različice tega preprostega recepta.

Množica dodatkov

Za vse tiste, ki klasično jogurtovo pecivo že dobro obvladajo, pa omenimo še dodatke, s katerimi ga lahko vsakokrat malo drugače odišavimo. V zmes denimo dodamo malo ruma ali naribane pomarančne, lahko tudi limonove lupinice ali nekaj žlic mletega maka. Dodamo lahko vaniljev sladkor, okus vanilje pa lahko v pecivo zajamemo tudi tako, da namesto navadnega uporabimo vaniljev jogurt.

S tem pecivom se čudovito ujame tudi različno sadje, ki ga na vrh lepo razporedimo tik pred peko. Ko je že spečeno in ohlajeno, pa ga lahko okrasimo z marmelado in stepeno smetano. Tudi kepica slastnega sladoleda se odlično poda zraven!