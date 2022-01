80 LET ELZE BUDAU

Prva dama slovenske popevke ljubi samoto

Legenda slovenske popevke, besedilopiska, pesnica in pisateljica je 28. decembra praznovala okroglih osemdeset let, v začetku tega leta pa so se ji na nacionalki ob njenem jubileju poklonili s predvajanjem gala koncerta Poletna noč z njenimi največjimi uspešnicami, kot so Nasmeh poletnih dni, Ti si moja ljubezen, S teboj, Zelena leta, Šepet poletnih trav, Pegasto dekle, Sto majhnih nežnosti, Brez besed in številne druge.