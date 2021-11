Pri sosedih protesti proti covidnom potrdilom in ukrepom (VIDEO)

V Zagrebu se danes odvija shod nasprotnikov covidnih potrdil in epidemioloških ukrepov. Okoli deset tisoč protestnikov je v hrvaško prestolnico prispelo iz vseh koncev države, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tudi v središču Dunaja se je danes na protestu proti ukrepom zaradi novega koronavirusa ter napovedanemu obveznemu cepljenju zbralo okoli 35.000 ljudi. Protest poteka na pobudo skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ), čeprav na njem ni njihovega vodje Herberta Kickla, ki je okužen s koronavirusom.

Protestniki, ki so okoli 15. ure v dveh skupinah krenili proti osrednjemu zagrebškemu Trgu bana Jelačića, od hrvaške vlade zahtevajo ukinitev covidnih potrdil. Ta so v državi obvezna v zdravstvu, sociali ter državnih in javnih ustanovah.

Po mnenju udeležencev shoda oblasti državljane, ki covidnih potrdil nimajo, protiustavno in protizakonito izključujejo iz družbenega življenja ter jim onemogočajo odhod na delo in študij ter odrekajo temeljno ustavno pravico do dela.

Na transparentih je med drugim mogoče zaslediti napise, kot so »Ne slepemu zaupanju oblastem«, »Živi in pusti drugim, da živijo« ter »Smrt covid fašizmu, svoboda narodu«.

Na lokaciji je tudi policija, ki sproti ustavlja promet in zapira sosednje ulice. Povedala je, da shod, ki se na družbenih medijih imenuje »Beli tihi marš«, ni prijavljen in da bo udeležence snemala.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 5614 novih okužb s koronavirusom, umrlo je 65 ljudi, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Aktivno je okuženih skoraj 35.000 ljudi, med katerimi jih je 2542 na zdravljenju v bolnišnicah, respirator pa potrebuje 320 bolnikov.

Na Dunaju protest proti zaprtju javnega življenja in cepljenju

Protestniki vzklikajo Svoboda, številni pa v nasprotju s pravili, ki veljajo v Avstriji, ne nosijo mask tipa FFP2. Nekateri nosijo zvezde, kakršne so v času nacizma morali nositi Judi, na njih pa piše »necepljen«. Opaziti je tudi plakate z napisi »Tako se je začelo leta 1938« ter takšne, ki enačijo kanclerja Alexandra Schallenberga z nacističnim zdravnikom Josefom Mengelejem.

Po ocenah policije se je zbralo okoli 35.000 ljudi, med njimi naj bi bili po navedbah policije tudi neonacisti in druge znane osebe iz vrst skrajne desnice.

Prišlo je tudi do izgredov, nekateri protestniki so v policiste metali steklenice. Policija je najmanj deset oseb pridržala. »Ozračje je razgreto,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA dejal tiskovni predstavnik policije.