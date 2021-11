Svarilo Romana Jerale o epidemiji v Sloveniji: Nič se ni umirila!

»Nič se ni umirila! Epidemija divja z veliko močjo in za ceno velikega števila življenj,« opozarja Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. Opozarja, da se je ustavila le rast in da smo Slovenci še vedno na prvem mestu v Evropi. »Medtem drugod zapirajo javno življenje zaradi skrbi za življenja. Okužbe je potrebno bistveno zmanjšati,« je jasen. Zapiranje javnega življenja – ukrep, znan tudi pod angleškim izrazom lock down – je z novim tednom napovedala severna soseda Avstrija, kjer imajo, preračunano na milijon prebivalcev, manj okužb, kot jih je pri nas. Pri nas stroka takšnega ukrepa ni predlagala, čeprav se je o njem velikokrat govorilo. Spomnimo le na besede ministra za zdravje Janeza Poklukarja, ki je napovedal, da bo predlagala vsaj delno zaprtje javnega življenja, ko zasedenost intenzivnih postelj doseže številke od 160 do 180 (v spodnjem odstavku objavljamo podatek, koliko teh postelj je že zasedenih).

Danes smo poročali, da je bilo v petek odkritih 3.232 primerov novega koronavirus (delež pozitivnih malenkost manj kot 40 odstotkov), umrlo je kar 22 oseb, pozitivnih na novi koronavirus, intenzivno zdravljenje pa potrebuje že 252 covidnih oseb. Več o tem v članku Zadnji koronavirusni podatki: delež pozitivnih daje upanje, umrlo 22 oseb.

