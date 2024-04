Pri 95 bo prepotovala svet

Čeprav je svoj prvi potni list dobila šele v visoki starosti 91 let, se je Američanka Joy Ryan odločila, da bo zadnja leta svojega življenja nadoknadila vse, za kar ji je v preteklosti zmanjkalo časa. Tako se je v zgodovino že zapisala kot najstarejša oseba, ki je obiskala vseh 63 narodnih parkov v Združenih državah Amerike, zdaj, ko šteje že 95 let, pa namerava z vnukom prepotovati še vseh sedem kontinentov na našem planetu.

»Pred sabo nimam več veliko let, zato bi jih rada izkoristila in z obema rokama bom zgrabila vsako priložnost, ki mi pride na pot,« je povedala Joy, ki se je brez obotavljanja odzvala na vnukovo povabilo na omenjeno pustolovščino. »Ne smem se ustaviti, ko se enkrat ustaviš, je konec,« še pravi babica Joy, kot je znana ne le vnuku Bradu, ampak svetovni javnosti, ki je na družbenih omrežjih z zanimanjem spremljala že njeno popotovanje po nacionalnih parkih, ki je trajalo dolgih osem let.

Ko je bila stara 85 let, je prvič v življenju videla goro.

Brad in Joy sta do zdaj skupaj obiskala že sosednjo Kanado in Kenijo v Afriki, v Južni Ameriki pa sta si ogledala Ekvador, Čile in Galapaške otoke. Babica Joy je bila povsem očarana predvsem nad slednjimi: »Neverjetno je bilo videti vse tiste ogromne želve. Nisem vedela, da lahko dvignejo svoje oklepe tako visoko, bilo je noro in nepozabno.«

Joy in Brad sta zadnja leta nerazdružljiva, a ni bilo vedno tako. Ko so se Bradovi starši ločili, je to družino povsem razklalo in Joy ni vnuka videla več kot desetletje. Ko je Brad odrasel, se je odločil obnoviti odnos z babico, ki je z odprtimi usti poslušala, kaj vse je vnuk počel in videl v letih, ko se nista videla. »Prehodil sem pot po Apalačih, splezal na Kilimandžaro, medtem ko babica v življenju gore ni še niti videla. Najbolj je obžalovala, da v življenju ni več potovala. Nekajkrat sta se z dedkom, ko je bil še živ, odpravila z avtom do Floride, to je bilo to, o svetu je vedela le to, kar je videla na televiziji in dokumentarnih filmih,« je povedal Brad, ki se ga je babičina izpoved močno dotaknila in odločil se je, da ji bo razkazal svet.

Očarale so jo želve na Galapagosu. FOTO: Liliana Salgado/Reuters

»Ko je bila stara 85 let, je prvič v življenju videla goro in nanjo prvič tudi splezala, prvič je noč preživela v šotoru in bila je vzhičena,« pravi Brad, ki se ne strinja s tistimi, ki menijo, da potovanje z ostarelo osebo ni zabavno. »Res se premikava počasneje, kot bi se sam, a to mi zgolj omogoča, da več vidim in doživim, kot bi, če bi hitel. Tudi na svet gleda drugače kot jaz in moji vrstniki. Mi si rečemo, da nič hudega, če kaj zamudimo, bomo že prišli nazaj, medtem ko babica ve, da ne bo. To je njena ena in edina priložnost in naužiti se hoče vsakega trenutka,« je še povedal Brad, ki potovanj z babico ne bi zamenjal za nič na svetu.