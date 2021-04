Prava demokracija, vinski sejem!

Leta 1991 slovenska vinogradniško-vinarska druščina ni imela svoje vinske kraljice. Tako imenovano plemenito glasnico slovenskih vin in vinske kulture smo Slovenci dobili šele leta 1996, od takrat pa naziv enkrat na leto podelijo slovenski vinarji po vzoru evropskih držav.Vinska kraljica je predstavnica slovenskega vinogradništva in vinarstva, na osnovi javnega natečaja pa jo izbere posebna komisija. Nanj se lahko prijavijo slovenska dekleta, ki poznajo okoliščine vinarstva in vinogradništva v Sloveniji. Dodatni razpisni pogoji so starost (od 18 do 25 let), kandidatka mora biti samska, obvladovati mora vsaj en svetovni jezik in imeti vozniško dovoljenje.Kakor koli, tistega leta 1991, ob odprtju, so Slovenske novice zapisale: »., avstrijska vinska kraljica, je ob vstopu na ljubljansko Gospodarsko razstavišče, na katerem se je začel 37. vinogradniško-vinarski sejem, samo nejeverno zmajevala z glavo. V objemu podložnikov z avstrijskega Gradiščanskega je sicer opazovala otvoritveno dogajanje, nato pa se je odpravila na obhod svojih (avstrijskih) vin. A je še kar zmajevala z glavo, kot da bi se spraševala, zakaj se ji ne pridruži tudi slovenska kraljica.Očitno ni vedela, da je naša vina nimajo. To je opazil tudi prvi mož ljubljanske turistične zvezein dodal: 'Žalostno!'Vse odgovorne v ljubljanski turistični zvezi, slovenskih vinogradniško-vinarskih organizacijah in na Gospodarskem razstavišču zato Slovenske novice pozivamo, naj Rosemarie I. poiščejo vinsko družico ali družabnika. Sejemski čas je kot nalašč za to.« Prvo smo nato dobili šele leta 1996.Leta 1991 se je na ljubljanskem GR predstavilo več kot 500 razstavljavcev, ki so zakupili 10.000 kvadratnih metrov razstavnih površin.Obiskovalci so se zadrževali največkrat tam, kjer so domoljubni gostitelji ponujali degustacijo. Na prostoru Vina Brežice degustacij ni bilo, saj je tovornjak iz Brežic zamujal dva dni, zato pa je pravočasno prišlo blago iz Južne Afrike, ki se je obiskovalcem predstavila v okviru ljubljanskega Slovenija vina, ki je imelo po mnenju obiskovalcev najlepše opremljen razstavni prostor. In brezplačno pijačo.