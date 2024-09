Pijanim vstop prepovedan

Letališča niso najbolj sproščujoče okolje in nemalo celo najbolj izkušenih popotnikov letenja ne mara preveč. Zato mnogi med čakanjem na polet radi sežejo po kozarčku ali dveh alkoholne pijače, popivanje pa se nadaljuje tudi po vkrcanju. Načeloma velja, da vam bodo stevardi, če bodo zaslutili, da ste pregloboko pogledali v kozarec, prepovedali vstop na letalo. Pri tem ne gre za kaprico, temveč to velja iz varnostnih razlogov.

Opiti ljudje so običajno bolj nemirni, hitro se zapletejo v prepir ali pretep, v primeru izrednega dogodka pa slabše sledijo navodilom. Kljub temu izkušeni pivci najdejo načine, kako pretentati zaposlene, v usta si nabašejo žvečilke z vonjem mentola in se tistih nekaj korakov mimo stevardese trudijo prehoditi v čim bolj ravni črti. A po tem se pogosto začnejo težave, prepiri, pretepi, panika in zasilni pristanki ter aretacije izgrednikov, kar vpliva na vse potnike, ne le tiste, ki se niso mogli upreti pijači. In kje je največ možnosti, da naletite na pijane potnike in z njimi povezane nevšečnosti? Na letih prevoznikov easyJet, Ryanair, British Airways, TUI in Jet2, je razkrila raziskava, ki so jo opravili pri Go.Compare.