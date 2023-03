Pasja učna ura za dunajske osnovnošolce

V Sloveniji se zelo radi zgledujemo po tujini, še posebno po nam zgodovinsko bližnjem Dunaju. Morda ne bi bilo napak, če bi se zgledovali tudi pri tem, kako se pri njih osnovnošolci seznanjajo z domačimi živalmi, zlasti s psi.

Brezplačni program

Na nedavnem posvetu Za boljšo prihodnost živali v državnem zboru, ki ga je sredi januarja organizirala njegova predsednica Urška Klakočar Zupančič, so zavetišča in društva za zaščito zavrženih živali med drugim dala vedeti, da je pri nas treba že na osnovnošolski ravni uvesti obvezno izobraževanje o oskrbi in potrebah živali (zlasti hišnih). To bi bil ob izobraževanju, ozaveščanju in preventivnih ukrepih na drugih ravneh eden najučinkovitejših ukrepov.

1000 dunajskih osnovnošolcev se je o ravnanju s psi lani izobrazilo na brezplačnih programih.

O tem, kako uvesti program izobraževanja osnovnošolcev o domačih živalih, pa nam ni treba odkrivati tople vode. Na Dunaju denimo že zdaj vse bodoče lastnike psov poučujejo o pravilni skrbi zanje, začenjajo pa že pri najmlajših s posebnim brezplačnim programom, namenjenim osnovnošolcem.

Marsikdo, ki si želi štirinožca, se sploh ne zaveda, koliko časa, truda in denarja je treba vložiti vanj.

Ugotovili so, da se marsikdo, ki si želi psa, sploh ne zaveda, koliko časa, truda in denarja je treba vložiti vanj. Ker je to tudi eden od glavnih razlogov, zakaj še vedno veliko psov konča v zavetiščih ali pa skrbniki z njimi ne ravnajo ustrezno, so se težave lotili z različnimi ukrepi, s katerimi želijo poskrbeti, da se bodo v mestu dobro počutili tako dvonožci kot njihovi štirinožni prijatelji. Prepričani so, da se mora izobraževanje o pravilnem ravnanju s psi začeti čim bolj zgodaj, in zato je dunajski urad za varstvo živalskih pravic pripravil posebno učno uro za osnovnošolce.

Tudi pri nas bi morali na osnovnošolski ravni uvesti obvezno izobraževanje o oskrbi in potrebah živali. FOTO: Getty Images

Brezplačni program je namenjen otrokom med šestim in desetim letom starosti in obsega eno učno uro, ki jo za svoj razred lahko naročijo učitelji. Program izvaja usposobljeni pasji trener, ki otrokom v razredu na igriv in starosti primeren način predstavi, kako pravilno ravnati s psi, kako skrbeti za ustrezno nego in prehrano ter kaj se dogaja v razvoju od mladička do odrasle živali. Lani se je izobrazilo že več kot 1000 dunajskih učencev. Z ukrepom želijo otroke ozavestiti o veliki odgovornosti skrbi za psa in jih poučiti o najpomembnejših informacijah, preden se s starši dokončno odločijo za domačo žival. »Otroci obožujejo živali in še posebno pse, ki jih je na Dunaju zelo veliko. Da se bodo v našem mestu dobro počutili tako ljudje kot živali, je izjemno pomembno, da otroke že zgodaj poučimo o pravilnem ravnanju z njimi,« je program komentiral Jürgen Czernohorszky, mestni minister za zaščito živali.