Na piknik kar s helikopterjem (FOTO)

Toliko pilotov helikopterja se že dolgo ni zbralo, je ob prvem tradicionalnem helikopterskem pikniku, kot ga je poimenoval gostitelj, podjetnik Danilo Milharčič, v uvodnem nagovoru povedal Matjaž Pavlinjek. Tudi sam, kakopak, velik ljubitelj teh zračnih plovil in že vrsto let pilot je z Milharčičem združil moči in začel, tako upajo vsi udeleženci prijetnega sobotnega dogodka, novo tradicijo, ki bo še vrsto let povezovala vse helikopterske navdušence.

Ljubitelji in piloti helikopterja so se zbrali v svežem sobotnem dopoldnevu ob zasebnem pristajališču.

»Pred leti smo ugotavljali, da v našem glavnem mestu ni nobenega poštenega heliporta. In Danilo je obljubil, da bo to uredil. Junija lani me je poklical in rekel: 'Matjaž, zdaj pa sedi v helikopter in pridi na odprtje našega heliporta.' Z družino smo doživeli vrhunski sprejem, bil je nepozaben dogodek. Pred dvema mesecema je Danilo, ki ima vedno dobre ideje, predlagal, da bi njegov domači heliport predstavili še drugim pilotom, in tako smo se danes končno zbrali. Hvala, Danilo in Tjaša,« se je gostiteljema zahvalil Pavlinjek in zbranim predlagal ustanovitev kluba ali zvezo ljubiteljev in pilotov helikopterja, kar bi jim dalo nov zagon za čim pogostejša druženja, prelete, organizacije različnih dogodkov, predvsem pa ohranjanje stikov in izmenjevanje dragocenih izkušenj.

Piknik v svežem sobotnem dopoldnevu je bil vsekakor odlična odskočna deska, zadovoljni obrazi udeležencev na prijetni lokaciji so potrjevali, da je bila odločitev za takšno druženje pravilna. Prijetno kramljanje, obujanje spominov in načrtovanje sta pospremili odlična jedača in pijača, s katerima sta zakonca Milharčič naravnost razvajala svoje goste, za piko na i pa je poskrbel policijski helikopter, ki je s preletom pozdravil zbrano druščino in si prislužil aplavz.

Ptičja perspektiva je najboljša

A pilotiranje helikopterja ni le poklicno poslanstvo, lahko je tudi zgolj konjiček in ljubezen, ki se prenaša iz roda v rod. Tako dokazuje prekmurska družina Pavlinjek, v kateri sta pilota tako Matjaž kot njegova sestra Nuša, za letenje ju je navdušil oče.

Za vrhunec je poskrbel prelet policijskega helikopterja. FOTOGRAFIJE: Blaž Samec

»Murska Sobota je dokaj odročna, helikopter je kot prevozno sredstvo tu zelo pripraven. Oče naju je takoj ob polnoletnosti prepričal, da sva se vpisala v šolanje, da sva pridobila licenco. Skoraj bi prej pilotirala kakor vozila avtomobil!« se pošali Matjaž in ponosno pohvali sestro, prvo slovensko pilotko helikopterja. »Takrat je bilo zelo malo pilotk nasploh, helikopter pa sem pilotirala edina,« se spominja Nuša, tudi članica Društva slovenskih letalk, kjer so povezane pilotke helikopterja, zmaja, balona, jadralnega letala, motornega letala, padalke. »Skratka vse, ki se rade zadržujemo v zraku,« se namuzne Nuša, ki ji je helikopter tako kakor bratu tudi prevozno sredstvo, ki ji občutno olajša poslovno življenje.

Brat in sestra se v prostem času rada potapljata, a najraje imata pogled s ptičje perspektive, poudarjata: pilotirata tudi letalo in celo toplozračni balon! »Prihodnje leto bomo organizirali svetovno balonarsko prvenstvo. Ko je toliko balonov na kupu, je zelo adrenalinsko,« se dogodka veseli Matjaž, Nuša pa že naznani veseli december: »V kratkem bo pri nas Miklavžev sejem, dobri mož bo delil darila kar iz balona!«

Prihodnje leto bo v Prekmurju svetovno balonarsko prvenstvo.

Nič manj adrenalinski ni niti gostitelj Danilo Milharčič, od nekdaj velik ljubitelj helikopterja. »Daje ti velik občutek svobode. Od mladih nog me je veselilo pilotiranje, a zaradi zdravstvenih razlogov nisem mogel opravljati izpita,« pove podjetnik, zadovoljen, da se je na pikniku zbralo toliko prijateljev pilotov in ljubiteljev letenja.

Helikopter ti daje občutek svobode.

»Družba mora naprej, helikopterji so prav tako eden od znakov napredka. Mogoče bo tu nekoč tudi rezervno pristajališče za medicinske pristanke,« pove sogovornik, ki mu izvirnih idej zares ne manjka. »Pred leti smo pripravili prvi tankovski piknik. V otroštvu smo živeli blizu kasarne v Postojni, zato so me vojaške zadeve vedno zanimale. Orožje je moja velika strast. Doma imam celo oklepnik!« se še namuzne gostitelj in sklene: »A to je zgodba za prihodnjič. Danes je dan za helikopterje!«

Gostje so se razvajali tudi s kulinaričnimi dobrotami.

Matjaž in Nuša Pavlinjek sta pilota že vrsto let.