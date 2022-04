Lahko so le izbrali Dončićev strup

Med dolgo tekmovalno sezono si vrhunski športniki poiščejo dodatne psihološke vzvode, s katerimi premagujejo utrujenost, poškodbe in naveličanost. Nekateri ohranjajo visoko raven motivacije z umetnim ustvarjanjem napetosti in celo z namišljenimi sovražniki, Luka Dončić pa običajno raje poišče pozitivne vzgibe. Še posebno rad ima gostovanja košarkarjev Dallasa v Clevelandu, kjer živi največja skupnost Slovencev zunaj Slovenije.

»Vedno mi je lepo v Clevelandu, saj je tukaj doma veliko naših rojakov. Uživam v njihovi podpori in ne občutim dodatnega pritiska. Ljudje pač prihajajo na tekme, da bi me videli, zato se potrudim, da bi jim pripravil šov,« je priznal Ljubljančan, zaradi katerega je bila na tribunah razposajena množica s slovenskimi zastavami, dresi in šali, pred tekmo in med prekinitvami pa so prireditelji predvajali poskočnice s sončne strani Alp.

In čeprav je Dončić moral na igrišče še drugič v dveh večerih, vmes pa je s soigralci potoval iz Teksasa v Ohio, je našel dovolj moči za novo vrhunsko predstavo in le za en skok zaostal za drugim trojnim dvojčkom v 24 urah. Z metom iz igre 14:26 (za tri 3:6) je dosegel 35 točk, dodal pa še 13 asistenc in 9 skokov v 38 minutah igre. Zanj je bilo seveda najpomembneje, da je Dallas zmagal s 120:112 in si zaradi poraza Minnesote v Torontu že zagotovil mesto med najboljšo šesterico zahodne konference, ki se bo neposredno uvrstila v končnico prvenstva. Po 77 odigranih tekmah je z izkupičkom 48:29 na tretjem mestu za Phoenixom (62:14) in Memphisom (54:23).

Kot pravi čarodej

Dončić je tokrat modro razporedil svoj učinek. V uvodni četrtini je zbral 8 asistenc in poskrbel, da je celotno moštvo začutilo igro, v tretjem delu, ki ga je teksaška zasedba dobila z 39:22 in si priigrala prelomno prednost, pa je dosegel 20 točk.

Ob odsotnosti branilca Spencerja Dinwiddieja – od februarskega prihoda iz Washingtona kot del odkupnine za Kristapsa Porzingisa drugega strelca moštva – se je še posebno izkazal krilni adut Dorian Finney-Smith z 28 točkami, kar je njegov rekord v ligi NBA. Pri Clevelandu, ki ni mogel računati na letošnjega udeleženca tekme All-Star, centra Jarretta Allena, in resnega kandidata za najboljšega novinca sezone, krilnega centra Evana Mobleyja, sta izstopala branilec Caris LeVert (32) in organizator Darius Garland (25). »Na letalu smo se veliko pogovarjali o tekmi in Luka nas je podučil, da v Clevelandu živi veliko Slovencev. Kot je že sam dejal, jim je želel pripraviti spektakel, toda v prvi vrsti vedno poskrbi, da pride pripravljen v službo. Zelo dobro ve, kdaj mora podati žogo in kdaj naj sam napade, pri čemer je ključno, da zaupa soigralcem,« je ocenil Dallasov trener Jason Kidd.

Njegov clevelandski kolega John-Blair Bickerstaff ga je na kratko dopolnil: »Dončić zna imenitno ubrati pravšnji ritem igre v optimalni hitrosti. Kot njegov tekmec lahko zgolj izbiraš, s katerim strupom te lahko pokonča, saj se prelevi v čarodeja, ko ima žogo v rokah.«