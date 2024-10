Kraljica noči čarovnic

Včasih je bil praznik, ob katerem smo se prelevile v princese, Indijanke ali pikapolonice, zgolj pust, a zadnja leta postaja vse bolj priljubljena noč čarovnic. Ker ima nekoliko temačen pridih, je lahko še bolj zanimiva, zagotovo pa je za tiste, ki obožujete ličenje, odlična priložnost za izražanje svoje umetniške žilice. To je noč, ko lahko uporabite najbolj nenavadna ličila in kombinacije.

Verzija norega klobučarja, ki si jo je omislila gostja zabave Heidi Klum. FOTO: Profimedia

Priprava kože

Ko se ličimo za maškarado, navadno sežemo po manj kakovostnih ličilih, zato je še bolj pomembno, da kožo pripravimo, preden nanesemo masko. Očistite jo z nežnim čistilnim sredstvom, nato namažite z mastno hranilno kremo (najbolje nočno). Ne pozabite po koncu praznovanja odstraniti ličil! Nežni odstranjevalci tu verjetno ne bodo dovolj. Obraz lahko očistite z vato, namočeno v mandljevo olje.

Nori klobučar, Wednesday ali okostnjak

Nekatere maske so za igranje z ličili še posebno privlačne. Med njimi je maska norega klobučarja, izdelana po vzoru filma Alice v čudežni deželi, v katerem je klobučarja igral Johnny Depp. Na spletu najdete več različnih navodil, kako jo ustvariti, a osnova je vselej enaka. Začnite z nanašanjem podlage bele barve. Bolj želite poudariti belino, več nanosov bo treba. Dodajte lesketajoči se puder v prahu, da utrdite videz. Ko ste poskrbeli za lep bel ten, naličite veke. Desno veko naličite z modrimi in oranžnimi senčili (oranžna je za spodnjo veko), levo z rožnatimi in vijoličnimi. Senčite najprej s svetlejšimi, nato s temnejšimi toni. Za obrvi boste potrebovali živo oranžno barvo. Pri iskanju pravega odtenka si lahko pomagate tudi s šminkami, ki jih mešate med seboj ali s senčili. Nato z rožnato ali oranžno naredite sence na lica. Še bela obroba oči in bela maskara – in videz je končan.

Dobra osnova za ličenje sta bela podlaga in lesketajoči se puder v prahu.

Osnovna bela podlaga s svetlečim pudrom je primerna za mnoge druge maske, na primer okostnjaka ali Wednesday. Če se nameravate preobleči v slednjo, naj bo le en nanos bele podlage. Oči obrobite s črtalom (spodaj in zgoraj) in nanesite veliko maskare. Ustnice naj bodo rjavkasto rdeče (na snemanju naj bi uporabljali MAC-ov svinčnik v odtenku nightmoth), sočnost bo dodalo brezbarvno bleščilo.

Biseri in diamanti

Na noč čarovnic si lahko privoščimo vse tiste ljubke lesketajoče se kamne za lepljenje na kožo, ki jih običajno v trgovinah le z nasmehom zaobidemo. Lahko so del strašne maske, kot je maska čarovnice, ali zgolj okras, ki smo si ga privoščili na noč čarovnic, ker si ga lahko. Nekaj med obema možnostma je maska Gwen Stefani. Pevka je v devetdesetih letih z modrimi lasmi in linijami kristalov na čelu ustvarila kulten videz, ki ga je vredno posnemati, vsaj za noč čarovnic, če že ne drugače.