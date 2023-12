Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Ah, ta košarica

Onidan sem v trgovini nejeverno v rokah držala paket hrenovk. Pogledovala ceno na polici ter preverjala rok uporabe. Tako smešno nizka cena, hrenovke pa takšne kot običajno, do sredine januarja naj bi bile dobre. Enaka zgodba se je ponovila pri siru, polkilogramska gavda je bila tako poceni, da sem nizko ceno pripisala napaki v decimalki.

Pa mi je ena gospa, ki je zaznala moje pomisleke, prijazno prišepnila, da gre pač za Golobovo košarico – par izdelkov iz košarice tako neverjetno pocenijo, da s ceno ne plačajo niti embalaže, kaj šele proizvajalca in drugih v verigi do potrošnika, in si prislužijo naziv najcenejši. Saj res ni boljše reklame, kot da te celo država razglaša za najcenejšega trgovca! A realnost je seveda drugačna. Ne le, da so vsi ostali primerljivi izdelki na isti polici kar nekajkrat dražji od tistega, najbolj znižanega, teh akcijskih običajno zmanjka v trenutku.

Dostojanstvo je mogoče poteptati tudi za štruco kruha in paket zrezkov. Žal zaradi preživetja.

Tako vsaj povedo spletni komentatorji, ki pišejo še o najcenejšem jogurtu, ki ga nikoli ni na polici, pa o beli štruci kruha za 19 centov, v drugi pa za 37 centov, polkilogramskih polžkih za 20 centov, ki prihajajo iz slovenskega podjetja z več kot 150-letno tradicijo, kilogramu piščančjih zrezkov iz Slovenije kakovosti A za 2,36 evra.

»Že pred odprtjem trgovine je pred vrati dolga vrsta kupcev, ampak ob 8. uri in 2 minuti mesa ni več, ga razgrabijo kot barakude,« je zapisala ena od spletnih uporabnic. Ja, človeško dostojanstvo je mogoče poteptati tudi za štruco kruha in paket zrezkov. Žal zaradi preživetja, ne pa na primer zaradi nakupovalne mrzlice črnega petka.

In medtem ko je vlada ob zadnjem popisu cen osnovne in razširjene košarice ugotovila, da so se cene znova znižale, osnovna košarica se je pocenila celo za neverjetnih 11 odstotkov, je jasno, da se vse draži: praški, meso, mesni in mlečni izdelki, zelenjava, sadje, kaj šele napovedana povišanja cen elektrike …

Ampak tisti na oblasti se še kar slepijo ali pa želijo slepiti nas, da so njihovi ukrepi učinkoviti. Njim pač zato, da bi s plačo prišli čez mesec, ni treba stati v vrsti za najcenejšo štruco kruha.