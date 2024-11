Grozljivka na brniškem letališču: imela sta tri mladoletne otroke, ki naj bi živeli z materjo

Kot smo že poročali, so avstrijski varnostni organi v sodelovanju s slovensko policijo v soboto v Avstriji prijeli 39-letnega osumljenca za nasilno smrt ženske na območju brniškega letališča. Motiv za dejanje, katerega posledica je smrt 33-letne žrtve, in druge okoliščine še niso pojasnjeni in so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave, so sporočili s PU Kranj.

Zaradi interesa intenzivne preiskave drugih informacij ne morejo posredovati, so dodali na Policijski upravi (PU) Kranj.

Po poročanju medijev naj bi bila moški in umrla ženska partnerja. Prihajala naj bi iz Irana. Živela sta v Celovcu, pred tremi leti pa naj bi se ločila. Par je imel tri mladoletne otroke, ki naj bi živeli z materjo in so jih že namestili v varstvene ustanove. 39-letnik naj bi krivdo na zaslišanju že priznal.

Nadaljujejo zbiranje obvestil

Gorenjski policisti so bili namreč v petek zjutraj obveščeni o dogodku, v okviru katerega so na enem izmed parkirišč na območju brniškega letališča našli mrtvo žensko. Smrt je posledica nasilnega dejanja. Policisti so kraj zavarovali, kriminalisti pa opravili ogled kraja dogodka in zavarovali dokaze. Ogleda sta se udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo.