Uživajte v soncu, dokler lahko. Zaradi tega, kar prihaja ...

V soboto bo sončno, popoldne bo pihal veter južnih in zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija.

Obeti

V nedeljo se bo od zahoda pooblačilo, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji že začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. V ponedeljek bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Še bo vetrovno in razmeroma toplo.

Vremenska slika

Območje visokega zračnega tlaka je nad Britanskim otočjem, srednjo Evropo in osrednjim Sredozemljem. Z vetrovi severnih in zahodnih smeri k nam doteka precej suh in toplejši zrak.

FOTO: Arso

Napoved za sosednje pokrajine

Zvečer se bo oblačnost od severa nekoliko povečala, v krajih vzhodno od nas bo zapihal severni veter. Ponoči bo zmerno oblačno, zjutraj se bo oblačnost umikala. V soboto bo večinoma sončno.