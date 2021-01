Evropske države zapirajo svoje meje

Rdeči seznam. FOTO: Gov.si

Več evropskih držav se zaradi preprečevanja širjenja novih različic novega koronavirusa odloča za zapiranje meja. Češka od danes vstop v državo dovoljuje le v izjemnih primerih, Nemčija pa prepoveduje vstop v državo osebam z območij, kjer se širijo bolj nalezljive različice novega koronavirusa. Francija bo v nedeljo zaprla meje za države zunaj EU.Češka od danes tujcem vstop v državo dovoljuje le še v izjemnih primerih. Med izjeme med drugim sodijo službena potovanja ali študij, neodložljivi družinski obiski ter udeležba na pogrebu.Kdor pa ima v državi počitniško namestitev, te do nadaljnjega ne bo mogel uporabljati. Potovanja iz države ostajajo mogoča. Vlada premierjaje zaskrbljena zaradi pojava novih različic novega koronavirusa. Pred kratkim so v državi dokazali britansko inačico, ki velja za bolj nalezljivo.Nemčija pa od danes prepoveduje vstop v državo osebam z območij, kjer se širijo bolj nalezljive različice novega koronavirusa. Ukrep od danes velja za potnike iz Brazilije, Velike Britanije, Irske, Portugalske in Južne Afrike, od nedelje pa še iz Lesota in Esvatinija. Nemška vlada je predvidela več izjem, med drugim za nemške državljane in tujce z dovoljenjem za bivanje v Nemčiji, tranzitne potnike kot tudi za tovorni promet. Prepoved bo sprva veljala do 17. februarja.