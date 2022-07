50 gasilcev odhitelo na pomoč sosedom (FOTO)

Slovenski gasilci na Krasu že od jutra aktivno sodelujejo pri gašenju požara na italijanski strani. Trenutno gasijo tik ob slovensko-italijanski državni meji pri Devetakih. Na pomoč jim prihaja še skoraj 50 gasilcev iz okoliških slovenskih društev, saj se bojijo, da se bo veter popoldne obrnil in ogrozil tudi območje na slovenski strani.

»Nekako se ponavlja zgodba iz prvih dni, ko je potem požar preskočil na slovensko stran in ogrozil tako Opatje selo kot Novo vas in Lokvico. Nadejamo se, da do tega tokrat ne bo prišlo,« je za STA povedal tiskovni predstavnik regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko Ervin Čurlič.

FOTO: Ervin Čurlič

V jutranjem času sta požar pomagali gasiti dve italijanski letali kanader, sedaj gasi le še eno, pridružila pa sta se mu italijanski helikopter in helikopter Slovenske vojske.

V dopoldanskem delu je požar pomagali gasiti okrog 140 slovenskih prostovoljnih gasilcev, saj v Italiji nimajo tako velikega števila gasilcev, ki gasijo požare na tleh. V popoldanskem času jim na pomoč prihaja še okoli 50 prostovoljnih gasilcev iz bližnjih slovenskih prostovoljnih društev.

Z izsekavanjem interventne poseke jim bodo pomagali tudi sekači in pripadniki Slovenske vojske, je še povedal Čurlič.

Na goriškem Krasu se sicer bojijo, da se bo v popoldanskem času obrnila smer vetra. Dopoldne je pihal s severozahoda in je ognjene zublje potiskal proti Italiji, po 13. uri pa se smer vetra ponavadi obrne in piha z juga, kar bi ognjeno stihijo lahko ponovno zaneslo na slovensko stran. Prav to bodo poskušali preprečiti z interventno poseko.