Štirje veličastni

VIA REUTERS Paradna konja iphone 12 pro in 12 pro max FOTO: Apple/Reuters

Ravni robovi so nazaj!

VIA REUTERS Na voljo so tudi nove barve. FOTO: Apple/Reuters

Hud strojček

Pomnilnik in shramba

2,5-x optično povečavo omogoča iphone 12 pro max.

Kaj pa kamere?

Priložen je lightning kabel usb c, ki seveda ni kompatibilen s starimi napajalniki.

Jesen je tu in Apple je sicer z majceno zamudo pokazal novo serijo iphonov 12. To ime letos nosijo kar štirje telefoni: iphone mini, iphone 12, iphone 12 pro in iphone 12 pro max, vendar nobeden ne bo prav poceni. Kakor je v navadi v ZDA, kjer ima vsaka zvezna država svojo davčno stopnjo, so na dogodku predstavili maloprodajne cene telefonov brez davka (699, 799, 999 in 1099 dolarjev).Primerjave med cenami v ZDA in Sloveniji so vedno nehvaležna zadeva, a za približen izračun lahko vzamemo ceno v dolarjih, prištejemo še stotaka in dobimo približno ceno v evrih (brez preračunavanja tečajev). Prodaja iphona 12 in iphona 12 pro v Sloveniji se začne 23. oktobra, 13. novembra pa bosta na voljo še iphone 12 mini in iphone 12 pro max.Apple oživlja oglate stranice, kakršne so imeli iphoni od leta 2010 do 2013 (modeli 4, 4S, 5 in 5S). In treba je reči, da ravni robovi novemu telefonu zelo pristajajo. Končno nekaj drugačnega! Tisti zavihek na prednji strani, ki se zažira v zaslon, je ostal, saj sta v njem skriti selfie kamera ter kopica drugih senzorjev. Ogrodje je aluminijasto, zadnja stran je klasično steklena, zaslon pa je dobil steklokeramično zaščito, ki naj bi bila štirikrat odpornejša proti udarcem. Velikosti zaslonov (vsi so oled) pa so takšne: 5,4 palca (iphone 12 mini), 6,1 palca (iphone 12 in 12 pro) ter 6,7 palca (iphone 12 pro max).Priključek ostaja applovski lightning, s čimer se govorice, ki so govorile o vtičnici usb c, niso uresničile. V škatli ni ne napajalnika ne slušalk earpods. Ker novi iphoni podpirajo 20-vatno hitro polnjenje (v pol ure se baterija napolni za 50 odstotkov), si bo treba omisliti še primeren napajalnik. Applov originalni 20 W stane okoli 20 evrov. Jabolčniki očitno ne morejo brez tega, da ne bi skoraj vsako leto poskrbeli za nekaj negodovanja.Kar se tiče zmogljivosti, je iphone 12 spet nadmočen. Vsi štirje novi iphoni imajo enak procesor, šestjedrni A14 bionic, ki temelji na 5 nm tehnologiji, kar pomeni večje zmogljivosti pri manjši porabi energije. Za grafični del skrbi štirijedrni grafični čip, za umetno pamet pa novi nevralni procesor v navezi s t. i. pospeševalniki strojnega učenja. Skratka, hudo pameten telefon.Že aktualni procesor A13 bionic ni imel nikakršnih težav z gladkim odpiranjem aplikacij in poganjanjem strojno najzahtevnejših iger in programov, tale pa bo še hitrejši. K temu prispeva tudi v nulo optimizirani operacijski sistem ios 14, ki se mu ni treba ukvarjati s problemi, kakršne ima Googlov android, ki mora biti kompatibilen s komponentami najrazličnejših proizvajalcev; ios dela samo in le na iphonih.Iphone 12 in 12 mini imata po 4 GB delovnega pomnilnika, iphone pro in pro max pa po 6 GB. Za primerjavo, androidni premijski telefoni imajo že po 8 ali 12 GB rama, a ga operacijski sistem slabše razporeja. Tudi notranjega pomnilnika je v osnovnih modelih manj: pri iphonu 12 in 12 mini lahko izbiramo med 64, 128 in 256 GB shrambe, pri pro modelih pa med 128, 256 in 512 GB.Verjetno ni treba ponoviti, da iphone že od nekdaj nima reže za spominsko kartico. Po drugi strani je res, da je oblačna shramba dandanes prav poceni, fotografije pa lahko brezplačno shranjujemo z Googlovo aplikacijo/storitvijo foto, medtem ko glasbo večinoma le še pretakamo.Iphone 12 in 12 mini imata po dve glavni kameri (širokokotno in ultra širokokotno) s po 12 milijoni točk, iphone 12 pro ima še 12 MP telefoto kamero z dvakratno optično povečavo (52 mm), 12 pro max pa ima 65 mm telefoto kamero, ki daje 2,5-kratno povečavo.Nadgrajena je tudi programska oprema, tako da iphoni 12 delajo še boljše fotografije kot njihovi predhodniki. Podrobneje pa, ko dobimo kakšnega na test. Aja, še to: novi iphone 12 podpira mobilno omrežje pete generacije 5G.