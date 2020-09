Neustavljivi Samsung

Pametna bela tehnika

Projektor premiere lahko postavimo tako rekoč tik ob steno. FOTOGRAFIJE: Samsung

Dobra slika

140 Hz osveževanje slike omogočajo zasloni odyssey.

Tablice in telefoni

Pametna bela tehnika ni nekaj eksotičnega, ampak zelo uporabnega.

Samsung ne počiva: potem ko je avgusta na trg vrgel nova velika pametna telefona note 20 in note 20 ultra, je na virtualnem dogodku Neustavljivo življenje (Life Unstoppable) predstavil celo paleto izdelkov: od projektorja in gamerskih zaslonov prek telefonov, televizij, tablice, zapestnice in brezžične polnilne postaje do novih hladilnikov ter pametnega pralnega in sušilnega stroja.Pa začnimo prav pri slednjih: v Samsungovem virtualnem domu smo najprej videli modularni hladilnik bespoke. Igrali so tudi na koronavirusno noto: v času, ko imamo doma več živil, ker gremo manjkrat v trgovino, je še kako pomembno, da živila tudi dlje zdržijo. To naj bi v hladilniku RB7300T omogočala tehnologija spacemax, porabil pa naj bi 50 odstotkov manj energije kot primerljivi modeli.V virtualni kuhinji smo si lahko ogledali še pralni stroj WW9800T in sušilni stroj DV8000T. Prvi si zapomni naše nastavitve in pralne cikle, pri pranju pa s pomočjo tehnologije ecobubble poveča učinkovitost detergenta, tako da ga pomeša z zrakom in vodo, s čimer nastanejo mehurčki, tehnologija quickdrive pa skrajša čas pranja za polovico in porabo energije do 20 odstotkov. Sušenje je še enostavnejše, saj se napravi povežeta, sušilec pa samodejno izbere pravi program za perilo, ki se je pravkar opralo.Za ljubitelje filmov je Samsung pokazal nova laserska projektorja premiere LSP9T in LSP7T, ki znata s kratke razdalje projicirati sliko v ultra visoki ločljivosti 4K, in sicer z diagonalo 330 ali 305 cm, vgrajene pa ima tudi zvočnike. Potem je tukaj televizijski sprejemnik terrace, ki v kombinaciji z zvočnikom terrace soundbar poskrbi za tiste, ki želijo gledati televizijo na vrtu ali kje drugje na prostem. Napravi sta vodoodporni po standardu IP55. Televizor ima tudi tehnologijo proti odsevanju, na voljo bo z diagonalami 139, 165 in 190 cm.Predstavili so še qled televizor sero, ki je optimiziran za prikazovanje vsebin, narejenih s pametnim telefonom: sliko se lahko postavi pokonci, sliko s telefona pa na veliki zaslon prikličemo z enim dotikom. Vrhunec Samsungove ponudbe predstavlja super tanki qled televizor Q950 s še višjo ultra ločljivostjo 8K, še posebno v navezi s soundbaroma Q950T in Q900T. Za gamerje so predstavili ukrivljene igričarske zaslone odyssey G5, G7 in G9 s tehnologijo qled in 240-herčnim osveževanjem slike.Najnovejši član Samsungove tablične družine je galaxy tab A7 z razkošnim 26,4-centimetrskim zaslonom, štirimi zvočniki Dolby Atmos in zmogljivo baterijo. Da bi ugodili povečanemu povpraševanju po telovadnih pripomočkih, je Samsung napovedal novo pametno zapestnico galaxy fit 2, ki je lahka in tanka, z naprednimi funkcijami spremljanja vadbe in baterijo, ki zdrži od dva do tri tedne. Ponudbo dopolnjujepametni telefon srednjega razreda galaxy A42 5G s štirimi kamerami, 16,76-centimetrskim amoled zaslonom in hitrim prenosom mobilnih podatkov.Samsung je predstavil tudi galaxy Z fold 2 5G, ki združuje prepogljivi dizajn z nadgrajeno strojno opremo. Na voljo je v dveh novih barvah – mistično črni in mistično bronasti. Vključuje novo tehnologijo tečaja in se lahko pohvali z 19,3-centimetrskim 120-herčnim prepogljivim zaslonom in 15,7-centimetrskim zaslonom na zunanjem delu ohišja. Ker pa je treba mobilne igračke polniti, je v ponudbo dodal še polnilno postajo wireless charger trio, ki lahko brezžično napaja več naprav hkrati.