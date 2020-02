Samsungov galaktični veledogodek

REUTERS Novi samsungi podpirajo mobilna omrežja pete generacije.

Kompaktni preklopnik

3. Galaxy S20 ultra bo stal od 1369 evrov naprej.

Super serija S20

2.Galaxy S20+ bo stal od 1009 evrov naprej.

Vsi trije modeli S20 podpirajo tehnologijo 5G.

Ultra kamere

108 milijonov točk ima glavna kamera pri modelu S20 ultra.

Še preostale dobrote

Galaxy buds+

V San Franciscu so predstavili tudi nove brezžične slušalke galaxy buds+, ki so jih razvili v sodelovanju s slovito avdio družbo AKG (ki je v Samsungovi lasti). Zvok naj bi bil odličen, presenetljiva pa je tudi njihova dolgoživost, saj naj bi z enim polnjenjem zdržale do enajst ur predvajanja. V polnilni škatlici pa je še za dodatnih 11 ur energije. Novost je tudi kompatibilnost z Applovimi telefoni od iphona 7 naprej. Stale naj bi okoli 170 evrov.

1.Galaxy S20 bo stal od 909 evrov naprej.

Zima gre počasi proti koncu – pa saj ne, da bi jo v večini naše domovine letos sploh kaj prida občutili – in to je čas, ko Samsung že tradicionalno predstavi nove telefone premijske serije galaxy S. Na velikem dogodku v San Franciscu je južnokorejski tehnološki gigant ponosno predstavil nove modele S20, že dva dneva pred premiero pa je v polminutnem televizijskem oglasu med podelitvijo oskarjev presenetil z napovedjo novega preklopnega telefona s prepogljivim zaslonom.Čeprav tedaj še ni razkril njegovega imena, je zdaj jasno, da gre za galaxy flip Z, s katerim nadaljuje zgodbo preklopnih telefonov, ki jo je februarja lani naznanil galaxy fold. Ta je imel nekaj porodnih težav, tako da so uradni izid folda zaradi zatikanja z zaslonom preložili na lanski september.Flip Z, ki veliko bolj od folda spominja na klasične preklopne mobilnike z začetka tisočletja, se ponaša s 6,7-palčnim oled zaslonom, ki se prepogne po sredini (tokrat niso pozabili na opozorilo, da se pregib vidi in čuti), in manjšim zaslonom za obvestila na pokrovu. Prednost flipa je v tem, da ga lahko uporabljamo na dva načina: lahko ga popolnoma razpremo ali pa preklopimo le do polovice, se pravi, da je kot mini prenosnik, pri čemer se zaslon razdeli na dva dela. Ko je razprt, meri 167,3 x 73,6 x 7,2 milimetra, zložen pa je prikupno majhen, čeprav malce debelejši: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm.Flip Z ima dvojno glavno kamero (standardna in ultra širokokotna, obe imata ločljivost 12 milijonov točk) ter 10 MP selfie kamero s samodejnim ostrenjem, kar je že nekaj časa Samsungov adut pri prednjih kamerah. Notri tiktaka osemjedrni snapdragon 855 plus, sparjen z 8 GB delovnega pomnilnika, na voljo pa je kar 256 gigabajtov shrambe. Tudi baterija s kapaciteto 3300 mAh ni od muh, čeprav jo je bilo težje stlačiti v telefon takšne oblike. Cena v Evropi se bo gibala pri 1500 evrih, kar je primerljivo z Motorolinim novim preklopnikom razr, so pa flipove zmogljivosti občutno višje.Nova serija S nima zaporedne številke 11, kot bi človek pričakoval, ampak so Korejci lepo preskočili do številke 20. Nekaj podobnega je marca 2018 storil že Huawei, ko je pokazal naslednika modela P10, ki se ni imenoval P11, ampak P20. In glede na to, da pri Kitajcih zdaj štejejo v deseticah (P30, mate 30), bi se kaj lahko zgodilo, da bomo tudi pri Korejcih naslednje leto videli novo serijo galaxy S30.Vsi trije Samsungi, predstavljeni v San Franciscu, podpirajo tehnologijo 5G, kar pomeni, da so pripravljeni na prihodnost, se pravi mobilno omrežje pete generacije, ki bo omogočalo še višje hitrosti prenosa podatkov in predvsem večjo odzivnost. Vsi trije modeli – S20, S20+ in S20 ultra – so opremljeni z najnovejšim Qualcommovim procesorjem snapdragon 865 za ameriški trg oziroma s Samsungovim exynosom 990 za preostali svet. Za hiper gladko delovanje skrbi kar 12 gigabajtov delovnega pomnilnika, osnovne različice pa so opremljene s 128 GB shrambe, ki se jo da razširiti s spominsko kartico sd.Novi amoled zaslon je odslej še primernejši za ljubitelje iger, saj se osvežuje s kar 120 Hz, kar pomeni ostro sliko in gladko premikanje. Velikosti pa so takšne: pri S20 meri 15,7 cm (6,2 palca), pri S20+ 17 cm (6,7 palca), pri S20 ultra pa kar 17,5 cm (6,9 palca). Za lažjo predstavo: lanski S10+ je imel 6,4-palčni zaslon, največji Samsungov telefon note10+ pa 6,8-palčnega.Kot je pri takšnih telefonih pričakovati, je poskrbljeno za vrhunsko fotografijo in video. Galaxy S20 ima trooko kamero, sestavljeno iz standardne kamere z 12 milijoni točk, ultra širokokotne z 12 milijoni točk in telefoto kamere s kar 64 milijoni točk in trikratno hibridno optično povečavo; vse tri obvladajo samodejno ostrenje. Model S20+ ima enak nabor kamer, le da je zraven še zrklo za globinsko sliko.Pri najhujšem modelu S20 ultra pa so stvari še boljše: glavno zrklo ima božjastnih 108 milijonov točk, ultra širokokotno klasičnih 12, periskopsko telefoto zrklo pa 48 milijonov točk in omogoča desetkratno hibridno optično povečavo slike. S pomočjo umetne inteligence je sliko mogoče povečati za kar stokrat; pri manjših modelih »le« tridesetkrat. Seveda ne manjka niti senzor za globinsko sliko, ki omogoča odličen učinek zamegljenega ozadja pri fotografiranju portretov. Pri vseh treh telefonih je poskrbljeno tudi za optično in elektronsko stabilizacijo slike.Selfie kamera pri modelih S20 in S20+ ima »le« 10 milijonov točk, a obvlada samodejno ostrenje, medtem ko ima prednja kamera pri S20 ultra ločljivost kar 40 milijonov točk. Korejci so poskrbeli tudi za vrhunski video, pri čemer lahko vsi trije telefoni zajemajo 8K video – to je štirikrat višja kakovost slike od UHD in 16-krat višja kakovost v primerjavi s FHD. A takšno sliko bomo lahko doživeli le na ustreznih televizorjih s tako visoko ločljivostjo (in visoko ceno).Ultrazvočni čitalnik prstnih odtisov je, kot smo že vajeni, skrit pod zaslonom, seveda pa je telefon mogoče odklepati tudi s prepoznavanjem obraza. Zvok se predvaja v stereo tehniki, priložene pa so fine AKG-jeve slušalke. Pri vseh telefonih S20 in flipu Z pa se je dokončno poslovil klasični avdioizhod, pri katerem je Samsung vztrajal še pri lanski seriji S10. Tudi pri baterijah niso varčevali: S20 ima baterijo s kapaciteto 4000 mAh, S20+ 4500 mAh, S20 ultra pa baterijo 5000 mAh.To pomeni, da bo poskrbljeno za celodnevno uporabo oziroma še več, če ne bomo gledali preveč filmov ali pretirano nažigali igric. Galaxy S20 in S20+ obvladata 25-vatno hitro polnjenje, S20 ultra pa pozna tudi 45-vatno super hitro polnjenje; težava je le, da bo treba tako močan napajalnik dokupiti ločeno. Seveda vsi trije obvladajo navadno in povratno brezžično polnjenje, kar je jeseni 2018 sicer kot prvi med velikimi imeni uvedel že Huawei z modelom mate 20 pro.Nove galaksije naj bi bile pri nas na voljo od 13. marca; prednaročila že pobirajo. Za konec pa še cene: S20 bo na voljo od 909 evrov, S20+ od 1009 evrov in S20 ultra od 1369 evrov naprej. Prednaročniki modelov plus in ultra bodo prejeli še nove brezžične slušalke galaxy buds+.