Velika nagradna igra: z Novicami si osvežite poletje

Po napovedih vremenoslovcev se nam ta teden obetajo temperaturni rekordi, kar seveda pomeni, da bo osvežitev še kako dobrodošla. In zakaj je ne bi denimo poiskali kar v eni od 63 trgovin Lidla Slovenija? Si predstavljate, koliko pijače, jedače ali drugih izdelkov bi lahko tam kupili, če bi v žepu imeli njihovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov?

Z malo sreče jo lahko dobite tudi vi, če boste vse od danes pa do 25. julija sodelovali v poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija. Vse, kar morate storiti, je le, da izpolnite prijavnico; te bodo v času trajanja nagradne igre objavljene v vsakih Novicah, Nedeljskih novicah in reviji Suzy.

Pa tudi v digitalni obliki na spletnem naslovu http://bralci.delo.si/poletna-nagradna-igra-slovenskih-novic.

Srečni izžrebanci so bili v minulih letih deležni hektolitra pijač, tokrat pa smo se odločili, da bomo 24 dobitnikom nekoliko olajšali nakupe zaradi vse višjih cen oziroma inflacije. Prav vsak dan, razen ob nedeljah, bomo izžrebali nekoga, ki mu bomo osebno predali Lidlovo darilno kartico v vrednosti 150 evrov.

Žrebanje bo potekalo od 1. do 28. julija.

To bo seveda lahko, kot že rečeno, unovčil v eni od njihovih trgovin. Prvo žrebanje bo 1. julija (za danes oddane prijavnice), drugo že v soboto, 2. julija (za prijavnice, oddane v sredo, 29. junija), in tako vse do zadnjega žrebanja v četrtek, 28. julija (za prijavnice, oddane 25. julija).

Za omenjenega slovenskega trgovca je letošnje leto še posebno slavnostno. Praznujejo namreč 15 let od odprtja svojih prvih trgovin. V vseh teh letih so se izkazali za zaupanja vrednega partnerja tako med lastnimi kupci kot poslovnimi partnerji. Ves čas redno preverjajo kakovost hrane in drugih izdelkov na policah, pri čemer dajejo še poseben poudarek kakovosti lastnih blagovnih znamk, saj jamčijo zanje. Ključ do uspeha v Lidlu vidijo prav v tem, da se že 15 let držijo naslednje obljube: »Prodajali bomo le to, kar bi tudi sami kupili.«

V veliko pomoč so tudi slovenskim dobaviteljem, saj jim ponujajo možnost, da prek njihovih trgovin v posameznih državah vstopijo na tuje trge. Žitov ajdov kruh z orehi lahko najdete celo na oddaljenih Kanarskih otokih, sladolede znamke Leone ajdovskega Incoma pa na Lidlovih policah v kar 26 državah. Ne pozabijo niti na svoje zaposlene, kar dokazuje tudi certifikat do družine prijazno podjetje.

Žitov ajdov kruh z orehi lahko najdete celo na Kanarskih otokih, sladolede znamke Leone pa na Lidlovih policah v kar 26 državah.

Vsako leto denimo na morje v Pacug brezplačno odpeljejo okoli 200 otrok svojih zaposlenih. Leta 2016 so kot družbeno odgovorno podjetje začeli ponosno podpirati tudi Zvezo za šport invalidov Slovenije − Paralimpijski komite. Zadnja leta veliko pozornost namenjajo trajnosti in družbeno odgovornim projektom, saj so bili prvi trgovec, ki je z blagajn umaknil plačljive plastične vrečke in pirotehniko s polic.

Darilno kartico boste lahko unovčili v eni od 63 Lidlovih trgovin.