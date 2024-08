Verica prvič prejela bogato nagrado

V torek smo spoznali dolgoletno naročnico Slovenskih novic Verico Pavlovič, ki jo je nagrada res osrečila. »Koliko nagradnih križank sem rešila in poslala, pa nikoli dobila takšne nagrade,« je vidno ganjena dejala 73-letna upokojenka iz Kopra. »Zdaj sem jih malo nehala pošiljati, ker so poštne znamke drage.«

A izpolnjeni kupon za nagradno igro Lidla in Slovenskih novic je vendarle romal v poštni nabiralnik v Olmu. Pove nam, da ji osvojena nagrada veliko pomeni tudi zato, ker s 600 evri pokojnine preživlja sebe, včasih pa še dva družinska člana, pri čemer ji pomaga tudi hči. »Jaz bi bila zadovoljna tudi z manjšo nagrado, ampak zdaj imam občutek, da sem res veliko dobila,« se prepričamo, da je nagrada prišla v najboljše roke.

Če nosim kaj težkega, se dekleta in fantje vedno ustavijo in ponudijo pomoč. Za otroke imam zato vselej kakšno čokoladico.

Z bonom bo nakupila veliko, tudi čokoladice za otroke. FOTO: Moni Černe

»Ni mi žal od pokojnine odšteti denarja za naročnino na Slovenske novice. Najprej preberem meni zanimive članke. Črno kroniko iz celotne države, na žalost je tega vedno več. Neverjetno je, kaj smo ljudje sposobni storiti drugemu,« otožno pove. Vdova je dobri dve leti, na dopust ali plažo ne gre, zato ji branje veliko pomeni. »Moj hobi so križanke in barvanje mandal, nekoč sem zbirala tudi okraske,« pove z angelčkom v roki, ki ji je morda najljubši v vitrini.

»Štiri prijateljice iz naselja so pokojne, poleg staršev, sestre, brata in tete, na katero sem bila zelo navezana, zelo jih pogrešam.« Hči jo vozi vsepovsod, tudi k zdravniku in v trgovino gresta skupaj. »Vsak petek grem v trgovino, najraje v Lidl.« Premišljevala je, kaj vse bi si lahko privoščila z bonom za 200 evrov, in sklenila, da bo vse porabila za nakup hrane. Njenih najljubših izdelkov v Lidlu je toliko, da jih ne gre naštevati. Svet trgovin zelo dobro pozna, je namreč upokojena trgovka, ki je prodajala 32 let, predvsem v Kopru. Bila je v drogeriji in parfumeriji, prodajala je tekstil, čevlje in hrano.

Vsak dan bere naš časopis. FOTO: Moni Černe

Navdušena je nad današnjimi otroki in mladino, lepo jih pohvali. »Imam artritis, zelo težko hodim. Če nosim kaj težkega, grem še težje. Ampak dekleta in fantje se vedno ustavijo in ponudijo pomoč. Vsakič ko se srečamo, tudi pozdravijo. Za otroke imam zato vselej kakšno čokoladico,« nam pred slovesom pove prijazna in skromna naročnica.