Tako na Debelem rtiču odmeva otroški smeh (FOTO)

Otroški smeh in brezskrbnost. Veselje ob pričakovanju poletnih počitnic. Živahen čofot v morju. To bi moralo biti dano prav vsakemu otroku, nihče ne bi smel odraščati brez ustvarjanja toplih spominov na igrivo otroštvo. A žalostna resnica, na katero včasih pozabimo, je, da je to nekaterim otrokom nedosegljivo. In med slednjimi bi bilo verjetno tudi do zdaj skupno že 2200 otrok iz socialno šibkejših družin, ki pa so teden dni poletnih počitnic, polnih igre, smeha, plesa in petja, vseeno doživeli kot del Mikove karavane otroškega smeha. Podjetje MIK Celje je namreč že pred 19 leti zagnalo srčen projekt, v sklopu katerega otrokom, ki sicer ne bi imeli te možnosti, omogoči sedem najlepših dni morskih počitnic. »Želim si, da boste vsi polni srečnih vtisov, igrivih nasmehov, ljubezni, objemov in lepih vtisov,« je sto otrok iz koroške in celjske regije ter Obsotelja, ki so se letos pridružili Mikovi karavani na Debelem rtiču, nagovoril idejni oče in vodja karavane, podjetnik Franci Pliberšek.

»Če lahko nekaj dobrega narediš za družbo, v kateri živiš, zvečer lepše zaspiš,« pravi Pliberšek. Ob pogledu na toliko žarečih otroških obrazkov ni mogel skriti ganjenosti. Sploh ko so mu otroci po nekaj dneh na morju v zahvalo podarili sliko velikega pisanega srca, ki so jo ustvarili s svojimi prstnimi odtisi. In mu z njo poklonili tudi delček svojih srčec. »To, da vas vidim tako nasmejane, je tisto, kar pomeni največ!«

Bogat program

Že ob prvih korakih skozi borov gozdiček Mladinskega zdravilišča in letovišča Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču, kjer se je pesem škržatov mešala z otroškim smehom, je postalo jasno, da tu živijo otroške sanje. Kakšna petdeseterica otrok, letošnjih mikovcev, kot si že pravijo sami, je v družbi nasmejanih vzgojiteljev plesala in prepevala. En nasmeh je bil širši od drugega. Na športnem igrišču se je drugi del otrok pošteno razmigal v družbi celjskih rokometašev. A to je le en droben kamenček v pisanem mozaiku vsega, kar v teh sedmih poletnih dneh čaka otroke. Prav vsak od teh dni je namreč polno zaseden z bogatim programom, ki ga začno že malce po sedmi jutranji uri, »tedaj nas vzgojitelji prebudijo z glasbo«, mi je prišepnil eden od otrok. Dopoldneve nato preživijo v plavanju in vodnih igrah na bazenu. Popoldneve imajo zapolnjene s pevskimi, plesnimi, likovnimi, kuharskimi delavnicami in športnimi igrami.

Ta teden si bodo otroci nedvomno zapomnili za vse življenje. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Z otroki je zaplesal tudi Franci Pliberšek, saj »nič ne nadomesti osebnega stika, ko vidiš otrokov nasmeh, njihovo iskrico v očeh, ko se objameš, si daš petko«.

Tudi otroci znajo stati pri miru – če jih za nagrado na koncu vrste čaka slasten šmorn s sladkim prelivom po izbiri.

Otroci so očetu karavane smeha dali ganljivo darilo.

Večerni program pa poskrbi, da se vsako noč, polni izjemnih vtisov in novih spominov, zazibljejo v najbolj sladke sanje. Med drugim bodo namreč šli z ladjico v Koper na sladoled, meditirali ob opazovanju sončnega zahoda pri klifu, svoje nove plesne gibe bodo lahko preizkusili med disko večerom, pripravili pa so tudi že svojo različico šova talentov, ko je vsak pokazal, kaj zna. Nič čudnega, torej, da marsikateri od otrok od vznemirjenja in pričakovanja, kaj vse jih čaka, večer pred odhodom na morje ni zatisnil očesa. »Še ob enih zjutraj sem pakirala,« mi je zaupala enajstletna Neja, ki se je prvič pridružila tej veseli karavani. Podobno so del noči prebedeli osemletna Nikolaj in Anej, dve leti starejša Erik in Maja, še celo Aleksander, ki je pri devetih letih že skoraj Mikov veteran, saj se je tokrat pridružil karavani smeha že petič, od veselega pričakovanja ni mogel zaspati.

Letošnjim malim mikovcem, starim med 6 in 14 leti, je včerajšnji dan še požlahtnil prihod bepopovke Tinkare Fortuna, ki je z Alenko Husič in Ano Praznik že pet let tudi srčna ambasadorka tega projekta. »Tudi še po petih letih je dan, ki ga preživim v družbi teh otrok, nabit s čustvi,« je dejala Tinkara, ki je otroke tokrat navdušila s svojo otroško pesmici Počitnice in jih naučila spremljajoče koreografije, da so vsi navdušeno skakali, migali, peli. Kar pa je bilo le ogrevanje pred večernim koncertom Bepopa v tamkajšnjem amfiteatru.