Pri Čiovu našli albino morsko kumaro: če so v zalivu, pomeni, da je voda čista

»Ker smo kar naprej v morju in na številnih lokacijah, vedno naletimo na kaj zanimivega,« so v objavi na družbenih omrežjih zapisali potapljači iz Združenja za podvodne aktivnosti Rostrum in k objavi pripeli fotografijo neznanega morskega bitja bele barve, ki so ga posneli pri otoku Čiovo. V skupini Živi svijet Jadranskog mora so zadevi prišli do dna: ugotovili so, da gre za zelo redko albino morsko kumaro. »V znanstveni literaturi ni zabeleženih veliko najdb albino morskih kumar na svetu. Enkrat so jo našli prav v severnem Jadranu, in sicer leta 2006, ko so odkrili albino morsko kumaro vrste Ocnus planci,« je razložil Pero Ugarković z Inštituta za oceanografijo in ribolov. Pohvalil je potapljače, ki so kumaro pustili na morskem dnu, in poudaril, da imajo v morju izjemno pomembno ekološko vlogo, zaradi česar jih je prepovedano loviti. Kljub temu jih nekateri neodgovorni posamezniki tihotapijo v Italijo, Grčijo, Turčijo in Azijo, kjer veljajo za specialiteto.

Če so v zalivu morske kumare, pomeni, da je voda čista.

Morska kumara koristi morskemu dnu na več načinov, njena najpomembnejša vloga pa je čiščenje morskega dna. Odrasla morska kumara lahko prečisti od pet do deset kilogramov peska na mesec. Če jo najdete v zalivu, ste lahko prepričani, da je tam pesek pod morjem bolj čist kot na predelih, kjer morskih kumar ni. »Naslednjič, ko boste videli zaliv, poln morskih kumar, se ne zgražajte. Lahko ste prepričani, da je pesek v tem zalivu čistejši in bolj zdrav kot v zalivih, kjer smo te dragocene in skromne organizme pokončali iz nekega sebičnega razloga, bodisi za zaslužek, zaradi stanovanjske gradnje, ker smo speljali kanalizacijo v morje, zasipavanja ali iz drugih razlogov. Zaradi vsega tega nimamo več kristalno čistega morja, na katero smo bili včasih ponosni,« je za spletni portal morski.hr povedal Đani Iglić, profesionalni potapljač iz Bibinj in avtor več knjig o jadranskih vrstah.