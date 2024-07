Očetov rojstni dan in hčerkina poroka

Streljaj iz zdraviliškoturističnih Radencev, v smeri vinorodnih kapelskih gričev in osrčja Prlekije, v naselju Rihtarovci, med kakšnimi sto prebivalci domuje tudi prijazna družina Zamuda. Oče in mama, Viktor in Mateja, njuni trije otroci Anja, Maja in Jure ter vnukinja in vnuk. Glavna junaka naše zgodbe sta tokrat mlajša hči Maja, trenutno zobozdravniška pripravnica v domačem zdravstvenem domu, in oče Viktor, aktivni policist.

Ker že dolga leta na domači naslov kot redni naročniki prejemajo Slovenske novice, je Maja pred dnevi med listanjem časopisa opazila kuponček naše poletne nagradne igre. Nemudoma ga je izpolnila in navedla očetovo ime, ki pa je imel srečo pri žrebu. Ko smo ga obvestili o dobitku, je najprej pri hčerki previdno preveril, ali je zares sodelovala v naši nagradni igri. Kako bosta zapravila denar, se bosta odločila v prihodnjih dneh, je pa za zdaj Maja prevzela Lidlovo darilno kartico, reklamni darilni bon pa je pripadel očetu.

Maja je izpolnila kupon in zadela. FOTO: Oste Bakal

Oba sta nam zaupala, da sicer ne sodelujeta pogosto v igrah na srečo, morda le kdaj pri reševanju križank, in da doslej nista osvojila še nobene nagrade. Zato ju je Lidlovo darilo prijetno presenetilo in zelo razveselilo. Ob tem sta še povedala, da nagrade ne bo težko zapraviti, v tem vročem poletju bosta večino namenila za sladoled in hladne napitke, v Lidlu je izbira teh zares velika in pestra. Viktor, ki bo kmalu praznoval rojstni dan in bo zato moral tudi napolniti zaloge, še pove, da se po družinskih nakupih pogosto odpravijo prav v Lidlovo trgovino v Gornjo Radgono ali Mursko Soboto.

Maja pa je ob veselem dnevu razkrila še, da bodo pri Zamudovih kmalu imeli tudi poroko, kajti usodni da bo dahnila njena starejša sestra Anja. In tudi takrat bodo seveda nazdravljali, plesali in se veselili.