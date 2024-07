Imajo množični pogin školjk klapavic. »Gre za prizor, ki ga ne pomnimo«

Iz Malostonskega zaliva (med kopnim jadranske obale in polotokom Pelješac) poročajo o pomoru užitnih školjk klapavic oziroma dagenj, kot jih imenujejo v Dalmaciji. V zalivu Brijesta, kjer v tistih krajih najbolj množično gojijo klapavice, so obupani. »Gre za prizor, ki ga ne pomnimo. Obrt imamo 25 let, vse življenje se ukvarjamo s tem, in generacije pred našo. Nikoli nisem slišal za kaj takšnega,« je za nacionalno hišo HRT povedal Zdravko Lazić iz kraja Brijesta.

Vzameš ven 50 kg, pa ti ne ostane niti 10, 15 kg.

Domačini menijo, da je za množični pogin klapavic krivo izrazito toplo morje, ki ga prav tako ne pomnijo. »Izmerili smo 29,6 stopinje. Prepričan pa sem, da je imelo v nekaterih trenutkih nad 30 stopinj,« je povedal Zdravkov brat Vinko Lazić. »Ko vidiš, kako je vse ... pocrkalo, ne veš, kaj bi. Vzameš ven 50 kg, pa ti ne ostane niti 10, 15 kg,« o deležu živih školjk, ki jih v šopu potegnejo iz morske vode, pove domačinka Mila Prlaguzić. Gojitelji pa so opazili, da se dobro držijo vsaj ostrige, ki jih pretoplo morje še ni ugonobilo.

Školjkar Zdravko Lazić še ni doživel česa takega. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Med čakanjem na rezultate veterinarske analize prizadeti gojitelji školjk ne prodajajo, saj se zavedajo nevarnosti zaradi morebitne oporečnosti te morske delikatese. »Ljudem poveste, kako je, in to je to. Če bo sreča, bo dostava avgusta, če ne, pa dostave ne bo do nadaljnjega,« se je z razmerami sprijaznil školjkar Antonio Prlaguzić hkrati pa priznal, da si še nikoli niso tako želeli, da bi zapihal jugo ter ohladil pregreto morje.