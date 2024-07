Nagrade se je razveselil košarkarski sodnik Denis: Bon bo hitro porabljen

Z Lidlovim bonom za 200 evrov smo se podali v Žalec, kjer nas je židane volje sprejel Denis Čater. »Res sem bil vesel vašega klica. Bilo je toliko večje presenečenje, ker doslej še nikoli nisem bil nikjer drugje izžreban. Priznam, da tudi zato, ker sicer ne preizkušam sreče v raznih igrah. Vsake toliko časa pa kupim Slovenske novice, in ko sem v časopisu videl QR-kodo za poletno nagradno igro, sem jo brez pomisleka poskeniral in se prijavil. Jaz preberem vse, kar je v zvezi s športom, mama pa vse drugo. Čeprav je danes že res skoraj vse na telefonu, je občutek, ko držiš v rokah časopis, povsem drugačen. Ima svoj čar. In povsem drugače je brati tiskan časopis kot brskati po telefonu,« nam pove Denis, očka triletnega sinka.

Večino časa tako posveča njemu. Čeprav je zaposlen v podjetju za obdelavo kovin, po poklicu ni strojnik, ampak se je tega dela priučil. Sicer pa njegovo srce bije za šport, predvsem košarko in tenis. »Še lani sem igral košarko, pred dvema letoma pa sem opravil tudi izpit za košarkarskega sodnika. Doslej sem odsodil okoli sto tekem. Igram pa tudi tenis,« nam pove sogovornik in doda, da je letošnje leto športno zelo pestro. »Res pa me nogomet ne privlači toliko kot košarka. Seveda sem spremljal nedavno evropsko prvenstvo, da bi bil strasten navijač in hodil na nogometne tekme, to pa ne,« nam še razloži Čater, ki ima Lidlovo trgovino v Žalcu v neposredni bližini.

Po razhodu s partnerico trenutno spet živi pri mami v bloku, kuhata pa vsak zase, saj imata različen okus. FOTO: Mojca Marot

Vsak dan pripravim kosilo, kuhanje me sprošča.

Tako rekoč je Lidl njegov sosed. In kaj najpogosteje kupuje v njem? »Meso, sin pa obožuje krofe. Zelo dober je tudi pomarančni sok in še nekaj je izdelkov, ki so odlični. Tako da bo bon zagotovo hitro porabljen,« nam pove.

Prizna, da se občasno rad tudi posladka, a se sladkarijam raje izogiba, saj pazi na kalorije. »Če odprem čokolado, pojem celo,« prizna. Zelo rad kuha in tudi zelo rad je. »Vsak dan pripravim kosilo, kuhanje me sprošča. Pri hrani nisem izbirčen, jem vse, obožujem testenine. A lotim se tudi priprave kakšnih zahtevnejših jedi,« nam je še zaupal Denis Čater, ki se veliko druži tudi s starejšim bratom, ki živi v Preboldu. V teh vročih dneh se ohlaja v bazenu, kadar mu dopušča čas, na koncu pa še sklene: »Otrok, služba in šport mi zapolnijo dan.«