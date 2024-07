Kar nekaj časa bosta nakupovala z bonom

Gornja Radgona • Ena od prvih letošnjih dobitnic Lidlove nagrade v Slovenskih novicah je Marija Kostanjevec z Mariborske ceste v Gornji Radgoni. Pred približno tremi leti se je z možem Milanom iz Slovenj Gradca priselila v 130 kilometrov oddaljeno mesto penine in sejmov, kjer se skorajda vsi poznajo, zakonca pa ga vsak dan spoznavata tudi med osem kilometrov dolgimi sprehodi.

Sicer pa uživata v zasluženem pokoju, ki sta si ga pridelala v podjetju Elektro Celje – Podružnica Slovenj Gradec. »Ko sva se odločila za selitev, je bilo malce dvoma, a se je izkazalo, da sva se pravilno odločila. Tukaj je zelo lepo majhno mesto, kjer so prijetni in pridni ljudje, s katerimi se lepo razumeva,« nam je razložila Marija, ki z možem pogreša hčerki in vnukinji, doma na Koroškem. Z njima pa so se preselile Slovenske novice; Marija je na naš časopis naročena že od vsega začetka izhajanja, po selitvi v Gornjo Radgono smo ji sledili na novi naslov. »Hudo bi nama bilo, če ne bi imela vsak dan svojega priljubljenega časopisa, ki ga vseskozi prebirava. V Novicah najdeva vse, kar naju zanima,« pravi nagrajenka.

Prejemnica nagrade, Lidlovega bona za 200 evrov, nam je zaupala, da tudi sicer rada sodeluje v različnih nagradnih igrah in je že večkrat prejela manjše, a tudi večje dobitke. Vesela je vsake nagrade, kakopak. »Ker si ne nabavljava zalog živil in drugih potrebščin, skoraj vsak dan po sprehodu po mestu in okolici obiščeva tudi bližnjo Lidlovo trgovino tukaj v Radgoni, ki je oddaljena le nekaj deset metrov. Zdaj bova lahko precej časa plačevala z bonom. Zato hvala Slovenskim novicam in Lidlu, da sta nam to omogočila,« še pove prejemnica nagrade Marija Kostanjevec in dodaja, da bo tudi v prihodnje sodelovala v različnih nagradnih igrah, predvsem pa bo še naprej brala naš časopis.