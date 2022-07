Jerica bo zdaj še raje zavila v Lidl (FOTO)

Sprva nam ni verjela, ko smo jo poklicali po telefonu in jo razveselili z lepo novico, da je nagrajenka v poletni nagradni igri Slovenskih novic in Lidla Slovenija. »Veste, različni ljudje nas kličejo pa tudi obiskujejo na domu, prodajajo nam vse živo. Do vašega prihoda si nisem upala verjeti, da je vse to res!« je bila Jerica Novak iz mariborskega predela Tabor vsa iz sebe.

Za sodelovanje v nagradni igri se prijavite preko e-obrazca.

Pred dnevi je praznovala svojo 80. pomlad in darilni bon ji bo prišel še kako dobro.

To je njeno leto

»Moram priznati, da je letošnje leto moje leto v povezavi z vašim medijem, saj sem prejela že vašo krpo, pozneje pa še skodelico,« pravi v valu navdušenja. Naša naročnica je že 29 let, še iz časov, ko je hodila v službo. »Ne bi ga zamenjala za nobenega drugega! Ponujali so mi naročnino za številne druge časopise, vendar ostajam zvesta Slovenskim novicah z vsemi prilogami.«

Zdaj jima bo nakupovanje v Lidlu še v večji užitek.

Časopis prebere od prve do zadnje strani – podrobno. Najraje ima križanke, s katerimi guba svoje možgane, še kako rada pa s pomočjo prilog pogleda v zasebna življenja znanih. »Tudi to je treba. Se izobraževati o njihovih življenjih, da sploh vemo, kdo so, kaj delajo,« se pošali.

Preberite še:

Mož Vili slabo vidi, zato mu najboljše prispevke prebere ali pa, še raje, kar obnovi. »Veste, že tako imamo nizke penzije, a če bi mi jo še bolj znižali, Slovenskih novic ne bi nikoli odjavila! To je najin stik z zunanjim svetom.«

Sadje, zelenjava in sprehod

Z Vilijem sta tudi redna kupca v Lidlu. Obhodita vse njihove trgovine na Taboru. Malce jima je težje iti z enega konca na drugega, saj mož ne vozi več avtomobila. »A se ne dava,« pravita.

Lidl Slovenija z aplikacijo nagrajuje zvestobo svojih kupcev. FOTO: Lidl Slovenija

Sveže sadje in zelenjava ter sprehod na svežem zraku jima dobro denejo. Kljub letom sta vitalna in polna energije. Pa bosta v Lidl še raje zahajala zdaj, ko sta prejela darilno kartico za 150 evrov? »Vsekakor. Gre za eno bolje založenih trgovin, kjer imajo dobre in sveže izdelke, zaposleni pa dober odnos do nas, strank,« je sklenila naša srečna nagrajenka Jerica.