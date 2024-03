Znanstveniki: Porod je za telo težji in napornejši kot maraton

Po novih raziskavah so porodni popadki in porod najbolj travmatične fizične izkušnje, ki jih lahko doživi ženska.

Sam porod je zahtevnejši od teka na maratonu, in okrevanje po poškodbah traja dlje kot okrevanje v profesionalnem športu.

Znanstveniki so prepričani, da bi vse ženske, ki so že rodile, zlahka pretekle maraton, torej, 42 kilometrov.

Nova raziskava Univerze v Michiganu je razkrila, da sta porod najbolj travmatična izkušnja, ki jo telo lahko doživi, in da je sam porod za žensko telo bolj naporen kot večurni tek!

Znanstveniki so z analizo magnetnoresonančnih posnetkov poškodb pri porodu in športnih poškodb ugotovili, da so posledice poroda podobne poškodbam pri profesionalnem športu.

»Če bi se profesionalna športnica na igrišču poškodovala, tako kot se ob porodu porodnica, bi jo zdravniki takoj priključili na magnetno resonanco. Po porodu pa zdravniki mamicam rečejo: »Šest tednov je od poroda, vse bo v redu. Ni jim treba več prihajati k nam.«

»Niso vse ženske v redu po teh šestih tednih, zato se jim ni treba vrniti na delo, in to je povsem normalno,« je dejala Janis Miller, profesorica na Univerzi v Michiganu.

Okrevanje po poškodbah:

Po rezultatih raziskave je imelo 25 odstotkov porodnic frakture, podobne stresnim frakturam športnikov, 41 odstotkov jih je imelo natrgane medenične mišice, 15 odstotkov pa poškodbe medenice, ki se niso nikoli zacelile.

Čeprav večina zdravnikov pravi, da okrevanje po vaginalnem porodu traja šest tednov, lahko nekaterim ženskam trajajo osem mesecev ali dlje.

»Ne trdimo, da bi morale vse porodnice iti na magnetno resonanco. Če pa ženska čuti, da počasneje okreva, ima neobičajne simptome ali se počuti neudobno in ne more več izvajati Keglovih vaj, naj obišče specialista,« pravi Millerjeva in dodaja, da lahko poškodbe medenice povzročijo težave z uriniranjem in številne druge težave.

Mamice, delite rezultate te raziskave s partnerjem ali prijateljicami. Ko vas vprašajo, ali porod res tako boli, odgovorite na podlagi lastnih izkušenj. Lahko pa prosite tudi za medaljo, saj je sedaj znanstveno dokazano, da si jo zaslužite.