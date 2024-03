Ženske bi lahko imele več koristi od telesne vadbe kot moški. Tu je razlog

Nova študija je pokazala, da je vadba za ženske bolj koristna kot za moške. Študija Nacionalnega inštituta za zdravje, objavljena v Journal of the American College of Cardiology, je razkrila, da so imele ženske, ki so redno telovadile, 24 odstotkov manjše tveganje za smrt zaradi katerega koli vzroka v primerjavi z ženskami, ki niso telovadile, medtem ko so imeli moški 15 odstotkov manjše tveganje, poroča Yahoo.

Študija je tudi pokazala, da so imele ženske, ki so se redno gibale, 36 odstotkov manjše tveganje za srčni infarkt, možgansko kap ali druge kardiovaskularne težave, medtem ko so imeli moški 14 odstotkov manjše tveganje.

Iz tega izhaja, da redna vadba bolj koristi zdravju žensk v smislu zmanjšanja tveganja smrti in srčno-žilnih bolezni kot moškim.

Postavlja se vprašanje: Zakaj?

Čeprav niso prišli do zaključkov, imajo raziskovalci teorijo. Moška telesa so anatomsko in fiziološko drugačna od ženskih, pri čemer imajo moški običajno večjo pljučno kapaciteto, večje srce, večjo telesno maso in večji delež hitrih mišičnih vlaken kot ženske, ugotavlja študija.

Če bi moški in ženske izvajali enake vaje, bi ženske teoretično imele večje dihalne in presnovne obremenitve, porabile bi več moči za izvajanje enakih gibov kot moški.

Preprosto povedano, za žensko telo je večji izziv izvajati enake vaje kot za moško, ker se žensko telo »bolj trudi«. Večji kot je trud, vložen v vadbo, prej pridejo na plan »koristi« vadbe.

Poleg tega je študija pokazala, da so ženske v krajšem času dosegle več koristi od vadbe kot moški.

Trenutno ni nobenih priporočil, koliko vadbe potrebujejo moški v primerjavi z ženskami.

Priporočilo za splošno tedensko vadbo je vsaj 150 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti (ali 75 minut intenzivne dejavnosti) in dva dni aktivnosti za krepitev mišic, torej vaj za moč. Ta čas dejavnosti lahko razdelite, kakor želite, na primer 30 minut na dan, pet dni v tednu.

Študija je ugotovila, da je samo 33 odstotkov žensk in 43 odstotkov moških, ki so sodelovali v študiji, doseglo merilo za tedensko aerobno vadbo, le 20 odstotkov žensk in 28 odstotkov moških pa je opravilo tedenski trening za moč.